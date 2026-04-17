Este jueves, 16 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3189 (La Rata). Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras o que tienen intenciones ocultas. Además, La Rata en los sueños puede representar la ansiedad y el estrés. Puede ser un indicativo de que estás lidiando con problemas que te generan incomodidad o que sientes que algo está fuera de control en tu entorno. Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: