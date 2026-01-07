Este miércoles, 7 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6415 (Niña Bonita).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 7 de enero
|1°
|6415
|11°
|6887
|2°
|4509
|12°
|3836
|3°
|8579
|13°
|6487
|4°
|7220
|14°
|0516
|5°
|4755
|15°
|0117
|6°
|7064
|16°
|9591
|7°
|6630
|17°
|0234
|8°
|4826
|18°
|4396
|9°
|2654
|19°
|3536
|10°
|1329
|20°
|8108
Inauguran el primer tren panorámico nocturno: exhibe un fenómeno singular en el mundo y atravesará paisajes bellos
Adiós al inodoro: así es el nuevo aparato que lo reemplazará para siempre en todas las casas
¿Qué significa soñar con Niña Bonita?
Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas y la alegría predominaba.
Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la imaginación. Este sueño puede indicar que es momento de explorar nuevas ideas y dejarse llevar por la espontaneidad, permitiendo que la esencia infantil florezca en la vida cotidiana.
Recomendación para los jugadores
Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.