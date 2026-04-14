Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este lunes, 13 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6568 (Sobrinos). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado. Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la necesidad de cuidar o proteger a los más jóvenes. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de responsabilidad y amor hacia la familia, así como el deseo de mantener la unidad y el apoyo emocional. Además, los sobrinos en los sueños pueden representar aspectos de la infancia o la inocencia que se desean recuperar. También pueden indicar la llegada de nuevas oportunidades o cambios en la vida, sugiriendo que es momento de explorar nuevas relaciones o proyectos que aporten alegría y frescura.