La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este lunes, 13 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8907 (Revolver). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar conflictos en la vida. Este sueño a menudo refleja sentimientos de poder, control o incluso miedo, dependiendo del contexto en el que aparezca el arma en el sueño. Además, el revólver puede representar la agresividad reprimida o la defensa personal. Si en el sueño se utiliza el revólver, puede indicar que el soñador se siente amenazado o que está listo para confrontar situaciones que le generan ansiedad o inseguridad.