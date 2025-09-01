Resultado de la quiniela de Córdoba en La Previa: las cifras ganadoras de este lunes 1 de septiembre
Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este lunes, 1 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5377 (Pierna Mujer).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de septiembre
|1°
|5377
|11°
|6549
|2°
|8707
|12°
|9089
|3°
|4389
|13°
|8299
|4°
|0281
|14°
|3129
|5°
|0569
|15°
|5004
|6°
|9303
|16°
|5157
|7°
|1328
|17°
|3866
|8°
|5349
|18°
|3976
|9°
|0058
|19°
|3562
|10°
|1738
|20°
|0520
¿Cómo se juega a la quiniela?
La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.
Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).
Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.
¿Qué significa soñar con pierna mujer?
Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este sueño puede reflejar el deseo de avanzar en la vida o la necesidad de tomar decisiones que fortalezcan tu posición personal y emocional. La pierna representa el camino que eliges seguir.
Además, este tipo de sueño puede estar relacionado con la sensualidad y la feminidad. Puede indicar una conexión con tu propia sexualidad o la influencia de una figura femenina en tu vida. Interpretar este sueño puede ofrecerte una nueva perspectiva sobre tus relaciones y tu autoconfianza.
