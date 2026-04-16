La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este miércoles, 15 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4197 (Mesa). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio de comunicación y conexión con los demás. La mesa es un lugar de encuentro, donde se comparten ideas y se toman decisiones, lo que refleja la importancia de las relaciones interpersonales en tu vida. Además, la mesa en los sueños puede representar la estabilidad y el equilibrio en tu vida. Dependiendo de su estado, puede indicar cómo te sientes respecto a tus responsabilidades y compromisos. Una mesa bien cuidada sugiere armonía, mientras que una mesa desordenada puede señalar conflictos o tensiones.