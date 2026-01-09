Este viernes, 9 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3893 (Enamorado).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 9 de enero

1° 3893 11° 9826 2° 6555 12° 6769 3° 6795 13° 0187 4° 8644 14° 2047 5° 7996 15° 5573 6° 4177 16° 5354 7° 2917 17° 9235 8° 5287 18° 5118 9° 1338 19° 7956 10° 5993 20° 8434

¿Qué significa soñar con Enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos profundos y la búsqueda de una relación significativa.

Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. El soñador puede estar procesando sentimientos sobre su vida amorosa o sus relaciones actuales.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: