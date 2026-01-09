En esta noticia

Este viernes, 9 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3893 (Enamorado).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 9 de enero

 389311° 9826
 2°655512° 6769
 3°679513° 0187
 4°864414° 2047
 5°799615° 5573
 6°417716° 5354
 7°291717° 9235
 8°528718° 5118
 9°133819° 7956
 10°599320° 8434

¿Qué significa soñar con Enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos profundos y la búsqueda de una relación significativa.

Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. El soñador puede estar procesando sentimientos sobre su vida amorosa o sus relaciones actuales.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.