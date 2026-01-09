Este viernes, 9 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3893 (Enamorado).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 9 de enero
|1°
|3893
|11°
|9826
|2°
|6555
|12°
|6769
|3°
|6795
|13°
|0187
|4°
|8644
|14°
|2047
|5°
|7996
|15°
|5573
|6°
|4177
|16°
|5354
|7°
|2917
|17°
|9235
|8°
|5287
|18°
|5118
|9°
|1338
|19°
|7956
|10°
|5993
|20°
|8434
¿Qué significa soñar con Enamorado?
Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos profundos y la búsqueda de una relación significativa.
Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. El soñador puede estar procesando sentimientos sobre su vida amorosa o sus relaciones actuales.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.