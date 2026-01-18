El Quini 6 es un juego de lotería argentino organizado por la Lotería de Santa Fe.

El Quini 6 tendrá un nuevo sorteo este domingo 18 de enero. En esta oportunidad, el pozo estimado llega a los $ 11.500 millones. De esa forma, este juego de azar tiene uno de los pozos más grandes del país.

El sorteo se realizará desde las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. La transmisión se puede seguir en vivo por:

RTS Santa Fe.

Argentina 12.

Telefe Santa Fe.

Canal 9 (Paraná).

TV Pública.

Por streaming en la cuenta de YouTube oficial

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de lotería argentino organizado por la Lotería de Santa Fe. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988.

Es uno de los sorteos más importantes del país por la magnitud de sus premios, especialmente cuando el pozo queda vacante y se acumula.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Participar en el Quini 6 es muy simple:

Elegís 6 números del 0 al 45 en tu agencia oficial. Podés optar por jugar en una o más de las siguientes modalidades: Tradicional (Primer Sorteo y Segunda del Quini) Revancha Siempre Sale Pozo Extra (se activa automáticamente al participar de todas las anteriores) Pagás el valor de la apuesta.

¿Cuánto cuesta el Quini 6?

Los valores de apuestas sujetos a actualizaciones, son:

TRADICIONAL ($ 1500)

REVANCHA (Adicional $ 750)

SIEMPRE SALE (Adicional $ 750)

¿Cómo se realiza el sorteo?

Los números se extraen de un bolillero mecánico, bajo la supervisión de escribanos públicos que garantizan la transparencia del proceso.

¿Cuáles son los premios?

Obtendrán Premio aquellos cupones que posean los siguientes aciertos:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) a los 6, 5 y 4 aciertos.

Revancha : 6 aciertos.

Siempre Sale: 6, ó 5, ó 4, y así sucesivamente hasta encontrar ganadores.

Pozo extra: 6 aciertos surgidos de las 18 extracciones que se realizan para los dos sorteos de la modalidad Tradicional y las 6 del Revancha, excluyendo a las apuestas con 6 aciertos en cualquiera de los sorteos. En caso de repetición de algún número será considerado una sola vez.

¿Dónde consultar resultados del Quini 6?

Podés verificar los resultados oficiales en loteriasantafe.gov.ar. También están disponibles en agencias oficiales y medios especializados.

¿Cuándo prescriben los premios?

La prescripción del juego opera a los 15 días corridos desde la fecha del sorteo.

El derecho al cobro del premio prescribe con la caducidad del concurso. En caso que la caducidad recayera en feriado o no laborable, automáticamente dicho término se traslada al día hábil siguiente.

¿Cuál fue el mayor premio en la historia del Quini 6?

Al ser un juego cuyo premio depende de la recaudación, los montos que los miles de ganadores del Quini 6 a lo largo de la historia se llevaron a sus casas variaron.

El récord máximo sigue fresco: en julio de 2021, un cordobés de Villa María retiró de la agencia $ 362.830.402.

El afortunado ganador, cuya identidad no se hizo pública por motivos de seguridad, había acertado los 6 números, que fueron el 05, 19, 11, 41, 16-25.