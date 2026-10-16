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La Ley de Tránsito y Seguridad Vial de la Argentina establece normas que regulan el uso de la vía pública y su aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres. Así como también establece las estructuras viales para informar a la población.

En este marco, una duda muy común es para qué sirven los postes delineadores amarillos y por qué son importantes en las calles. Estos dispositivos están ubicados en diferentes zonas de las calles de una ciudad o en la ruta, y sirven para destacar alteraciones en la vía.

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Qué son los delineadores amarillos en forma de poste y por qué son importantes en las calles

Según el Decreto 196/2025 de la Ley 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, los delineadores asumen diferentes formas de fácil visualización y se colocan alineados. Es decir, no solo existen los postes delineadores, sino que también hay conos, aletas, banderillas, cintas, entre otros, que cumplen la misma función.

Qué son los postes delineadores amarillos y por qué son importantes en las calles.
Qué son los postes delineadores amarillos y por qué son importantes en las calles.Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Una característica es que poseen elementos retrorreflectivos, esto quiere decir que reflejan de vuelta hacia su fuente con un mínimo de dispersión. Además, los colores pueden ser:

  • Blanco.
  • Amarillo.
  • Rojo.
  • Naranja.

Incluso estos colores pueden estar combinados. Estos delineadores con forma de posta “sirven para canalizar o guiar el tránsito y para destacar las variaciones de la vía”, según la ley

Dónde se ubican los delineadores en forma de posta

La Ley de Tránsito y Seguridad Vial señala que “se colocan sobreelevados o en pequeños postes, articulados o no, delineando banquinas, curvas, lomadas, rotondas, puentes, isletas, separadores de tránsito, etc.; su espaciamiento lo fijan las especificaciones técnicas reglamentarias”.

Asimismo, se remarca que “en vías pavimentadas donde coincidan curvas con pendientes, es obligatoria su instalación”.

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Cabe destacar que la ley exige que los elementos de señales o dispositivos que representen riesgo para la circulación tengan un sistema que evite impactos o, si se producen, que no sean de magnitud. Es por este motivo que los postes son rebatibles y no son una estructura sólida.

En conclusión, los delineadores amarillos forman parte esencial de la vialidad nacional porque alertan al conductor cuando hay variaciones en una vía o también sirven de guía para el correcto tránsito. Entonces, estos dispositivos pueden evitar descarrilamientos, choques o distracciones a la hora de manejar un vehículo.