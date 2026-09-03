El nido del hornero, con su inconfundible estructura de barro moldeado, es uno de los símbolos más queridos de la fauna argentina . Para las creencias populares, que esta ave elija tu jardín para instalarse es una excelente señal. La tradición sostiene que su presencia significa una bendición que atrae prosperidad, estabilidad y armonía familiar, por lo que existe una regla tácita: nunca se lo debe mover ni destruir para no ahuyentar la buena suerte .

Más allá del simbolismo y la mística, la arquitectura de estas peculiares viviendas esconde un detalle que durante mucho tiempo pasó desapercibido. Si se observa con atención, los horneros construyen sus hogares con una asimetría muy precisa. El hueco de acceso siempre se ubica en la parte lateral, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, pero jamás en el centro exacto de la estructura.

Este fenómeno motivó una extensa investigación a cargo de los biólogos argentinos Lucía Mentesana y Nicolás Adreani. Para entender el motivo detrás de esta asimetría bilateral, los expertos llevaron adelante un trabajo colaborativo en el que recopilaron testimonios y fotografías de más de 1200 personas en distintas regiones de Sudamérica, confirmando que el patrón de la entrada lateral se repite de manera sistemática .

Gemini

En un principio se pensó que la orientación de la puerta respondía netamente a factores ambientales, pero los investigadores evalúan hoy dos grandes hipótesis.

La primera apunta a un comportamiento cultural aprendido por las aves, aunque la teoría más sólida sugiere una raíz genética, vinculada a un rasgo fenotípico de la especie. Curiosamente, el análisis también detectó que muchos nidos en zonas urbanas y rurales carecen de techo, lo que indica que a veces priorizan estar cerca de una fuente segura de alimento antes que la cobertura total.

A la hora de edificar, estas aves demuestran una rutina de trabajo implacable. Al no ser una especie migratoria, levantan su nido con la intención de instalarse a largo plazo y el proceso lo llevan a cabo siempre en pareja. Para la obra utilizan una mezcla sumamente resistente compuesta por barro, estiércol, ramas pequeñas, piedras y agua, adaptándose a cualquier entorno que les provea esta materia prima.