Soñar con una infidelidad de la pareja es una experiencia más común de lo que parece y suele generar una fuerte carga emocional. Aunque muchas personas lo interpretan como una señal negativa, la psicología sostiene que estos sueños no anticipan hechos reales, sino que reflejan procesos internos. Lejos de ser una premonición, este tipo de imágenes aparece cuando el cerebro reorganiza emociones, tensiones y recuerdos. Comprender su significado puede ayudar a mejorar la comunicación y el bienestar dentro de la relación. Desde la neurociencia, se explica que durante el sueño el cerebro reorganiza emociones, recuerdos y tensiones que no siempre se procesan de manera consciente. Por eso, una escena de infidelidad no debe leerse de forma literal, sino como una manifestación simbólica de conflictos internos. Un estudio publicado en la revista científica Dreams analizó este fenómeno y concluyó que soñar con una traición rara vez anticipa una situación real. En cambio, refleja preocupaciones emocionales, inseguridades o aspectos descuidados en la vida personal o de pareja. Además, los datos muestran que es una experiencia extendida: cerca del 23% de las personas soñó que su pareja le era infiel en el último año, mientras que un 21% se vio a sí mismo en ese rol. Para los especialistas, estas imágenes funcionan como un “llamado de atención” del subconsciente. Uno de los principales detonantes es la inseguridad personal o la baja autoestima. El miedo a no ser suficiente puede transformarse en la idea de ser reemplazado, que luego aparece en el plano onírico. También pueden surgir por falta de atención o validación en la pareja. En estos casos, la presencia de un tercero simboliza la necesidad de recuperar el reconocimiento o el deseo dentro del vínculo. Otros factores incluyen problemas de comunicación no resueltos o cambios recientes en la rutina, como mudanzas o nuevos trabajos. Incluso, soñar con una expareja puede indicar que aún existen emociones pendientes o situaciones del pasado que el subconsciente intenta procesar.