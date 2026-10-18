Qué significa la señal de tránsito con fondo azul y el número 35 tachado.

Existen señales de tránsito que generan dudas entre los conductores, incluso entre quienes tienen años de experiencia al volante. Una de ellas es la que tiene un fondo azul, el número 35 en blanco y una franja roja diagonal que lo atraviesa. Aunque puede pasar inadvertida, su significado está contemplado en la Ley de Tránsito argentina.

Qué significa la señal de tránsito con el número 35 tachado

La señal R.32, denominada “Fin de la prescripción”, indica que termina una obligación o restricción establecida anteriormente mediante una señal de tránsito. En este caso, el cartel con el número 35 tachado señala el fin de la velocidad mínima obligatoria de 35 kilómetros por hora.

Esto significa que, a partir de ese punto, los conductores dejan de estar obligados a mantener esa velocidad mínima por efecto de la señal anterior. Sin embargo, deben continuar respetando los límites de velocidad máxima y las demás normas de circulación correspondientes a la vía.

Señal de tránsito azul con el número 35. Gemini IA.

Qué dice la Ley de Tránsito argentina sobre esta señal

El significado de este cartel está establecido en el Anexo L del Decreto 779/1995, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y establece el Sistema de Señalización Vial Uniforme.

En el apartado 12, referido al “Fin de la prescripción R.31/32″, se explica que estas señales indican la finalización de la prohibición, imposición u orden representada por el cartel correspondiente. Además, establece que deben colocarse en el lugar donde termina esa prescripción.

Por su parte, el artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que los conductores deben respetar las indicaciones de la autoridad de aplicación, las señales de tránsito y las normas legales, de acuerdo con el orden de prioridad previsto en la normativa.

La legislación, por lo tanto, contempla esta señal como una indicación reglamentaria que permite identificar el fin de una obligación vial.

Qué deben hacer los conductores cuando ven la señal R.32

Cuando los conductores encuentran la señal con el número 35 tachado, deben interpretar que finalizó la obligación específica indicada anteriormente. Esto no significa que puedan circular a cualquier velocidad ni que queden exentos de cumplir las demás normas viales.

En este caso, el cartel marca el fin de la velocidad mínima obligatoria de 35 km/h. A partir de allí, los conductores deben respetar los límites máximos establecidos para la vía y adaptar la velocidad a las condiciones de circulación.

Conocer el significado de las señales reglamentarias permite interpretar correctamente las indicaciones del camino y circular de manera segura.