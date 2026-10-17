Caminar es una actividad accesible que puede aportar beneficios para la salud, sin necesidad de ir al gimnasio ni utilizar máquinas. Así lo demostró un estudio publicado en septiembre de 2026 en el British Journal of Sports Medicine, el cual encontró que la cantidad de pasos diarios y la velocidad al caminar se asocian con un menor riesgo de muerte .

La investigación analizó datos de 64.743 adultos del Reino Unido, con una edad promedio de 61,5 años, durante un seguimiento de aproximadamente ocho años. El recuento diario de pasos se clasificó en menos de 5.000; de 5.000 a 7.500; de 7.500 a 10.000; y más de 10.000 pasos al día.

Los resultados recabados y publicados por la entidad sugieren que caminar más o hacerlo a mayor velocidad puede reducir los riesgos de fallecer.

¿Cuál es el rango de pasos que hay que caminar por día para asociarlo con un menor riesgo de muerte?

El estudio publicado por el British Journal of Sports Medicine y difundido a través del sitio Harvard Health, encontró que caminar entre 7.500 y 10.000 pasos al día se asoció con las tasas de mortalidad más bajas entre los grupos analizados. Sin embargo, también se observaron beneficios entre quienes daban menos de 5.000 pasos diarios, pero caminaban a mayor velocidad.

La caminata es uno de los ejercicios más efectivos. Shutterstock

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores compararon distintas combinaciones de cantidad y ritmo de pasos con un grupo de referencia que caminaba menos de 5.000 pasos diarios a un ritmo de 45 pasos por minuto.

¿A qué velocidad conviene caminar para mejorar la salud?

Los investigadores señalaron que mantener un ritmo de entre 90 y 100 pasos por minuto, durante media hora al día, puede ser un objetivo prometedor para vivir más tiempo. El ritmo se calculó a partir de los 30 minutos de mayor actividad de cada participante, que no necesariamente fueron consecutivos.

Además, quienes caminaban menos de 5.000 pasos diarios, pero a mayor velocidad, presentaron un riesgo de mortalidad similar al de quienes daban entre 5.000 y 7.500 pasos a un ritmo más lento.

¿Qué descubrió el estudio sobre caminar y la mortalidad?

Durante el seguimiento, se registró un total de 1.697 muertes por todas las causas, de las cuales 502 estuvieron relacionadas con enfermedades cardiovasculares . Los resultados mostraron una asociación entre los patrones de caminata y el riesgo de morir por distintas causas.

En este contexto, los autores destacaron que combinar la cantidad de pasos y la velocidad permite adaptar la actividad a las posibilidades de cada persona. De todos modos