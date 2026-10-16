Pocos lo saben: qué significa la señal de tránsito con una flecha curva cruzada por una línea roja y sobre fondo blanco.

Las señales de tránsito en Argentina no solo advierten sobre posibles peligros, sino que también establecen maniobras permitidas y prohibidas para los conductores. Entre ellas, hay una señal reglamentaria cuyo diseño puede generar dudas, pero que transmite una indicación clave para circular de manera segura.

Se trata de un cartel que muestra una flecha con dos curvas tachada y que aparece en determinados tramos de la vía . Su presencia indica que los automovilistas deben respetar una restricción específica durante el recorrido, según lo establece la normativa vial del país.

¿Qué significa la señal de tránsito R.10 y qué maniobra no debe hacer el conductor?

La señal R.10, denominada “Prohibición de cambiar de carril”, pertenece al grupo de las señales reglamentarias o prescriptivas. Según el Decreto Reglamentario 196/2025, la señal indica que los conductores no deben cambiarse de carril, sino mantenerse en el mismo por el que circulan dentro de la zona señalizada.

La señal R.10, denominada “Prohibición de cambiar de carril”, pertenece al grupo de las señales reglamentarias o prescriptivas. Según el Decreto Reglamentario 196/2025, indica que los conductores deben mantenerse en el mismo carril dentro de la zona señalizada. (Foto: Gemini) Gemini.

El cartel representa una línea de carril continua junto con una flecha de dos curvas opuestas, en el sentido de circulación, tachadas por una línea roja. Su función es impedir que los vehículos pasen de un carril a otro durante el tramo en el que rige la restricción.

La señal debe colocarse al comienzo de la zona donde está prohibido cambiar de carril. Además, la normativa establece que debe complementarse con la demarcación horizontal correspondiente, mediante una línea continua sobre la calzada.

¿Cuáles son los tipos de señales de tránsito que existen en Argentina y qué indican?

Las señales de tránsito se dividen en distintas categorías, en función de lo que indiquen, establezcan, orienten o adviertan. Los principales tipos son:

Reglamentarias o prescriptivas : establecen prohibiciones, restricciones, prioridades y obligaciones.

Preventivas : advierten sobre peligros o condiciones particulares del camino

Informativas : orientan sobre destinos, distancias, lugares y servicios

Transitorias: señalan situaciones temporales vinculadas con obras, desvíos y modificaciones en la circulación.

Otras señales: qué significa el cartel de peatones por la izquierda y qué se debe hacer en caso de cruzarse con él

La señal R.24, denominada “Peatones por la izquierda”, pertenece al grupo de las señales reglamentarias o prescriptivas. Según el Decreto Reglamentario 196/2025, indica que los peatones deben circular obligatoriamente por el lado izquierdo en los tramos señalizados.

La señal R.24, denominada “Peatones por la izquierda”, pertenece al grupo de las señales reglamentarias o prescriptivas. (Foto: Ley de Tránsito) Ley de Tránsito

Su función es ordenar el desplazamiento de las personas a pie en sectores específicos de la vía pública. La normativa establece que el cartel debe colocarse al comienzo de los tramos donde se determina esta obligación y repetirse cuando el recorrido sea extenso.

En caso de cruzarse con esta señal, es fundamental que los peatones se ubiquen por el lado izquierdo del tramo indicado. No se trata de una sugerencia, sino de una indicación reglamentaria cuyo cumplimiento es obligatorio para los transeúntes.