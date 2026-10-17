La manera ideal de limpiar el inodoro y dejarlo reluciente con dos productos, según los expertos.

Para las personas que realizan una limpieza profunda del inodoro una vez a la semana, la Universidad de Arkansas, en su servicio de extensión cooperativa, elaboró una fórmula ideal para llegar a mejores resultados de limpieza y con solo dos productos: vinagre y bicarbonato de sodio.

Quienes quieran salir de productos abrasivos que se consiguen en los supermercados y opten por una opción casera y a bajo costo, podrán seguir el paso a paso que elaboró la casa de altos estudios, basado en las funciones que pueden realizar estos dos productos.

La manera ideal de limpiar el inodoro y dejarlo reluciente con dos productos

La universidad elaboró un listado de limpiadores caseros limpios y verdes creados para diferentes artefactos o superficies, según la necesidad.

En el caso de los inodoros, se creó una fórmula a base de vinagre (ácido) y bicarbonato de sodio (álcalis). Su fundamento está en que los álcalis son buenos para quitar suciedad y grasa, ideales para superficies con azulejos y moho. Mientras que los ácidos descomponen cosas como el óxido, depósitos minerales, manchas de agua dura; ideales para el cristal, ventanas, latón, cobre, azulejos y moho. La combinación, entonces, es una fórmula ideal para combatir la suciedad de un inodoro.

La manera ideal de limpiar el inodoro y dejarlo reluciente con dos productos, según los expertos. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Entonces la receta para limpiar consiste en la siguiente medida:

1/4 de taza de bicarbonato de sodio.

1 taza de vinagre.

Primero se deben mezclar los ingredientes y verter la fórmula en un blade. Luego, dejarlo reposar entre 3 y 30 minutos. Una vez listo, frotarlo en el inodoro con cepillo y, por último, enjuagar.

En este marco, lo ideal es cepillar bien el inodoro, sobre todo en los lugares donde se puede acumular sarro o mugre.

Qué se necesita saber del bicarbonato de sodio y del vinagre

Según la casa de altos estudios, el bicarbonato de sodio es un polvo suave para frotar alcalinos y que puede utilizarse para casi todos los fines de limpieza en el hogar.

Absorbe olores.

Elimina alimentos pegados en sartenes y horno.

Elimina manchas en vidrios, azulejos y porcelana.

Es útil para limpiar alfombras antes de aspirar.

En tanto, el vinagre es bueno para eliminar gérmenes y desodorizar.

Se puede utilizar para limpiar:

Mesadas.

Cafeteras.

Utensilios de cocina.

Manchas de alfombras.

En conclusión, tener estos dos productos será muy beneficioso para la limpieza del hogar porque pueden aportar soluciones para distintas superficies u objetos, y además se consiguen a un precio bajo en cualquier supermercado.