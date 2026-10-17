¿Qué significa la señal del peatón con una flecha apuntando hacia la izquierda y qué hay que hacer si te cruzás con ella?

Las señales de tránsito en Argentina no solo sirven para ordenar la circulación de los vehículos: también establecen obligaciones para los peatones y advierten sobre posibles riesgos en la vía pública. Entre ellas, hay un cartel que indica por qué lado deben caminar las personas en ciertos tramos y cuyo significado deben conocer para evitar confusiones o complicaciones.

La señal en cuestión forma parte del sistema de señalización vial argentino que reúne distintas categorías: reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias. Para reconocer si se trata de una que establece una obligación, advierte sobre un riesgo o brinda información, es de suma importancia atender a ciertas características.

¿Qué significa la señal R.24 de peatones por la izquierda y qué se debe hacer en caso de cruzarse con ella?

La señal R.24, denominada “Peatones por la izquierda”, pertenece al grupo de las señales reglamentarias o prescriptivas. Según el Decreto Reglamentario 196/2025, indica que los peatones deben circular obligatoriamente por el lado izquierdo en los tramos señalizados.

La señal R.24, denominada “Peatones por la izquierda”, pertenece al grupo de las señales reglamentarias o prescriptivas. (Foto: Ley de Tránsito) Ley de Tránsito

Su función es ordenar el desplazamiento de las personas a pie en sectores específicos de la vía pública. La normativa establece que el cartel debe colocarse al comienzo de los tramos donde se determina esta obligación y repetirse cuando el recorrido sea extenso.

En caso de cruzarse con esta señal, es fundamental que los peatones se ubiquen por el lado izquierdo del tramo indicado. No se trata de una sugerencia, sino de una indicación reglamentaria cuyo cumplimiento es obligatorio para los transeúntes.

¿Cuáles son los tipos de señales de tránsito que existen en Argentina y qué indican?

Las señales de tránsito se dividen en distintas categorías, en función de lo que indiquen, establezcan, orienten o adviertan. Los principales tipos son:

Reglamentarias o prescriptivas : establecen prohibiciones, restricciones, prioridades y obligaciones, como la señal R . 24 .

Preventivas : advierten sobre peligros o condiciones particulares del camino

Informativas : orientan sobre destinos, distancias, lugares y servicios

Transitorias: señalan situaciones temporales vinculadas con obras, desvíos y modificaciones en la circulación.

Señales reglamentarias. (Foto: Argentina.gob)

Otras señales de tránsito: cuál es la diferencia entre el niño que lleva un cuaderno y el que juega con una pelota

A diferencia de la R.24, los carteles que advierten sobre la presencia de menores circulando integran la categoría de señales preventivas. El Decreto Reglamentario 196/2025 los identifica como P.25, “Escolares o niños”, y su objetivo es advertir sobre la posible presencia imprevista de chicos cerca de la vía.

La señal P.25, “Escolares o niños”, tiene por objetivo advertir sobre la posible presencia imprevista de chicos cerca de la vía. (Foto: Ley de Tránsito) Archivo El Cronista

La diferencia entre ambas variantes está en la figura representada:

Niño con un cuaderno : identifica la posible presencia de escolares que caminan por la zona.

Niño con una pelota: advierte sobre la posibilidad de encontrar menores jugando cerca de la vía pública.

Estas señales se ubican en sectores próximos a escuelas, plazas y otros espacios de recreación infantil. Su presencia advierte a los conductores que deben prestar especial atención ante la posibilidad de que un menor aparezca de manera imprevista.