Hay frases que se incorporaron al lenguaje cotidiano y que todavía se utilizan para describir situaciones entre personas.

Una de las más conocidas es “Dios los cría y ellos se juntan”, un refrán que pone el foco en las compañías y en la semejanza entre quienes terminan relacionándose.

La frase suele utilizarse cuando dos o más personas terminan juntas y comparten determinada forma de ser o de actuar.

Sin embargo, el refrán tiene un matiz particular, ya que se aplica especialmente cuando esas características están relacionadas con conductas consideradas censurables.

¿Qué significa el refrán “Dios los cría y ellos se juntan”?

“Dios los cría y ellos se juntan” alude, con cierta ironía, a la inclinación natural que lleva a juntarse a personas de un mismo genio y temperamento .

El refrán tiene una intención estimativa e irónica, según el Refranero Multilingüe del Centro Virtual Cervantes. Por eso, su utilización suele implicar una valoración sobre las personas o sobre la relación que mantienen.

“Dios los cría y ellos se juntan” alude, con cierta ironía, a la inclinación natural que lleva a juntarse a personas de un mismo genio y temperamento. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT - creada con IA (EC Audiencias)

El Centro Virtual Cervantes señala que se aplica más bien a personas de conducta censurable.

La idea clave asociada al refrán es “Compañías”. De esta manera, la expresión se utiliza para hacer referencia a los vínculos que se forman entre personas que comparten determinadas características.

¿Por qué se usa “Dios los cría” para hablar de las compañías?

La expresión completa es “Dios los cría, y ellos se juntan”, aunque el sentido del refrán no depende de una explicación literal de cada una de sus partes. Su significado está establecido en relación con la tendencia de personas de similar genio y temperamento a relacionarse .

La propia ficha del Centro Virtual Cervantes registra como observación una expresión atribuida a Covarrubias: “El codicioso y el tramposo, fácilmente se conciertan”. Esta referencia se encuentra vinculada con la intención estimativa e irónica del refrán.

El sentido puede aparecer en situaciones en las que se considera que determinadas personas tienen características similares y, por ese motivo, terminan relacionándose. Su uso tradicional presenta especialmente una valoración negativa cuando se refiere a conductas censurables.

¿Cómo se usa actualmente “Dios los cría y ellos se juntan”?

El Centro Virtual Cervantes registra “Dios los cría, y ellos se juntan” como un refrán “muy usado”. Además, señala que, al estar en uso, es habitual que se mencione solamente la primera parte: “Dios los cría”.

La ficha también registra dos variantes: “Dios los cría, y ellos se arrrejuntan”, de fuente oral, y “Dios los crea y ellos se juntan”, documentada para Colombia y Ecuador.

El refrán aparece además en textos literarios como Un faccioso más y algunos frailes menos, de Benito Pérez Galdós, y Dios los cría y ellos se juntan, de Manuel Bretón de los Herreros.

Ambos contextos están registrados por el Centro Virtual Cervantes y permiten comprobar su presencia en textos literarios.