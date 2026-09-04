Mariano Martínez es un joven de 21 años que cursa Arquitectura en la Universidad de La Plata. El estudiante acudió a la facultad a entregar un trabajo práctico el lunes pasado, pero luego abandonó la institución tras manifestar que padecía un malestar físico. Desde esa jornada, la familia perdió todo tipo de contacto directo.

Las alarmas se encendieron por un mensaje previo del desaparecido a su hermano que se obtuvo con la contraseña de su computadora donde le dejaba la clave “por si pasa cualquier cosa”. Los allegados iniciaron una búsqueda urgente en redes sociales y comisarías de la zona.

Una foto que ilusiona a la familia

Una pista reciente ubicó al estudiante en un comercio gastronómico de la provincia de Córdoba. Una cámara registró su paso al momento de entregar una hoja con antecedentes laborales. La empleada declaró que observó al chico lúcido, pero algo nervioso en el local.

Los padres confirmaron la identidad al revisar las imágenes de seguridad. La madre explicó que su hijo atravesaba una separación amorosa reciente. El padre agregó que el teléfono celular sigue encendido cuando realizan llamadas.

¿Cómo sigue la investigación?

La Justicia analiza las cámaras urbanas para reconstruir todo el trayecto recorrido. La fiscalía rastrea el viaje desde la estación Constitución hacia la capital cordobesa mientras que la Policía busca establecer dónde durmió el estudiante en esa provincia.

La fuerza policial apela a la colaboración ciudadana en todo el país. La línea telefónica de emergencias 911 recibe datos que permitan su hallazgo y los investigadores mantienen abiertos varios frentes para dar con su paradero definitivo.