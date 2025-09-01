Qué pasa con el feriado del 12 de octubre de 2025

El gobierno de Javier Milei confirmó que habrá un nuevo fin de semana largo en todo el país pronto, ya que este lunes se oficializó en el Boletín Oficial que el próximo viernes 10 de octubre los argentinos tendrán un día extra de descanso.

Así se definió en la Resolución 139/2025, la cual dispone que el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural , que este año cae originalmente domingo 12 de octubre, ahora se trasladará al último día hábil previo para formar un fin de semana largo.

La norma, que lleva la firma del jefe de Gabinete; Guillermo Francos, dispone en su artículo 1°: "Trasládase el feriado nacional del día 12 de octubre "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" correspondiente al año 2025, al día viernes 10 de octubre del mismo año".

De esta forma, el Gobierno busca promover el turismo en una época del año clave y en busca de un repunte del sector mientras este batalla con la caída de las reservas contra destinos internacionales.

La decisión surge de las modificaciones realizadas la semana anterior sobre los feriados trasladables que coincidan con fines de semana. A través del Decreto 614/2025, publicado el jueves pasado, se determinó que las fechas festivas trasladables que sean sábado o domingo podrán moverse al lunes siguiente o al viernes anterior, según decida la Jefatura de Gabinete de Ministros, autoridad de aplicación de la Ley 27.399.

Estimular la demanda turística interna

En los considerandos de la norma publicada este lunes, se señala que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, junto con la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción, fundamentaron que el traslado del feriado es una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional.

La medida busca llevar alivio al sector que ya había solicitado el cambio en varias oportunidades. Es que, en base al calendario actual, tras el feriado del viernes 15 de agosto, la industria recién vería otro fin de semana largo a fines de noviembre, en un escenario complejo de caída de la demanda turística interna.

Los feriados que vienen: cómo sigue el calendario

El decreto publicado hoy se enmarca en la nueva política gubernamental para feriados trasladables que coinciden con fines de semana, estableciendo que pueden moverse al lunes posterior o al viernes anterior, según convenga para maximizar el beneficio socioeconómico.

El calendario de feriados continúa con el Día de la Soberanía Nacional. El viernes 21 de noviembre quedó establecido como día no laborable con fines turísticos, antecediendo al feriado nacional del lunes 24 de noviembre, que conmemora una fecha originalmente prevista para el 20 de noviembre pero también trasladada con objetivos de promoción turística y facilitación de actividades económicas y culturales.

Esta estrategia gubernamental busca dinamizar la economía interna aprovechando los períodos de descanso extendido para impulsar el consumo y la actividad en sectores directamente vinculados al turismo nacional.