¿Qué es la Aerotermia? ¿Qué costes tiene?

Es la climatización de moda. Si has pensado poner aire acondicionado en casa, seguro que lo has escuchado en más de una ocasión. Porque la necesidad de soluciones energéticas eficientes y sostenibles ha impulsado la adopción de tecnologías innovadoras en el sector del climatizado. Y entre todas ellas, la aerotermia está destacando como una de las más prometedoras. Si quieres saber cuánto te puede costar instalarla en casa, puedes solicitar presupuesto de aerotermia en esta web . Pero, si aún no sabes qué es la aerotermia, te contamos primero sus ventajas, la comparamos con los sistemas tradicionales, analizamos cuál es su impacto ambiental y cuáles son los requisitos para que puedas instalarla. ¡Empezamos!

¿ Qué es la aerotermia y cómo funciona ?

La aerotermia es una tecnología que utiliza la energía contenida en el aire exterior para climatizar espacios interiores. Funciona mediante una bomba de calor que extrae energía térmica del aire, incluso en condiciones de baja temperatura, y la transfiere al sistema de calefacción o refrigeración del edificio. Este proceso se basa en principios termodinámicos, donde un refrigerante absorbe el calor del aire exterior y lo libera en el interior a través de un ciclo de compresión y expansión.

El sistema consta de una unidad exterior que capta la energía y una unidad interior que la distribuye. La versatilidad de la aerotermia permite su aplicación tanto para calefacción en invierno como para refrigeración en verano, y es compatible con sistemas de suelo radiante, radiadores y fancoils.

Ventajas de la aerotermia para el climatizado de espacios

Si te estás planteando optar por la aerotermia, debes saber que presenta numerosas ventajas sobre los métodos tradicionales de climatización. En primer lugar, es altamente eficiente: por cada kilovatio de electricidad consumido, puede generar hasta cuatro kilovatios de energía térmica. Esta eficiencia se traduce en un menor consumo energético y, por tanto, en una reducción significativa de tus facturas de la luz.

Además, la aerotermia es una tecnología limpia y respetuosa con el medio ambiente. Al no quemar combustibles fósiles, reduce las emisiones de CO2 y otros contaminantes atmosféricos. También es una solución flexible y adaptable a diferentes tipos de edificios, desde viviendas unifamiliares hasta comerciales.

Otro punto a favor es su capacidad para proporcionar tanto calefacción como refrigeración, lo que te ahorra la necesidad de instalar sistemas separados para cada función.

Comparativa : aerotermia vs. sistemas de aire acondicionado tradicionales

Comparar la aerotermia con los sistemas de aire acondicionado tradicionales revela ventajas claras en términos de eficiencia, costes operativos y sostenibilidad. Mientras que los aires acondicionados convencionales dependen de electricidad para generar frío, la aerotermia utiliza el calor ambiental, lo que la hace más eficiente energéticamente.

En términos de precio, aunque la inversión inicial en un sistema de aerotermia puede ser mayor, los ahorros en las facturas de energía a largo plazo compensan esta diferencia. Porque, probablemente no lo sabes, pero tu sistema tradicional puede tener un impacto ambiental mayor debido a su consumo energético y las emisiones de gases refrigerantes.

En cuanto a la durabilidad y el mantenimiento, la aerotermia tiende a requerir menos mantenimiento y tiene una vida útil más larga, gracias a la robustez de sus componentes y la reducción de las partes móviles expuestas a desgaste.

Qué costes tiene instalar aerotermia

La implementación de un sistema de aerotermia te va a suponer varios aspectos económicos que debes evaluar con calma. La inversión inicial puede ser significativa debido al coste de los equipos y la instalación. Pero esta inversión se ve amortiguada por los bajos costes operativos y el ahorro en las facturas de energía.

Es importante considerar también en el presupuesto para aerotermia las posibles subvenciones y ayudas gubernamentales disponibles para fomentar el uso de energías renovables, porque pueden reducir notablemente la inversión inicial y mejorar la viabilidad económica del proyecto.

Otro aspecto es el incremento en el valor de la propiedad. Los edificios equipados con sistemas de climatización eficientes y sostenibles suelen ser más atractivos en el mercado inmobiliario, lo que puede resultar en un retorno de la inversión adicional en caso de venta.

¿Es rentable invertir en Aerotermia ?

Invertir en aerotermia puede ser una decisión rentable, tanto a corto como a largo plazo. Éstas son algunas de las razones por las que la aerotermia puede ser una inversión beneficiosa para ti:

Ahorro en la factura energética

Uno de los principales beneficios de la aerotermia es su alta eficiencia energética. Al aprovechar la energía renovable del aire, el consumo de electricidad es significativamente menor en comparación con los sistemas de calefacción tradicionales. Esto se traduce en un ahorro considerable en la factura energética mensual.

Subvenciones y ayudas

En muchos países, la inversión en tecnologías sostenibles como la aerotermia está incentivada mediante subvenciones, deducciones fiscales y ayudas económicas. Estas ayudas pueden reducir significativamente el coste inicial de la instalación, haciendo que la inversión sea aún más atractiva.

Reducción de emisiones de CO2

La aerotermia contribuye a la reducción de la huella de carbono, ya que utiliza una fuente de energía limpia y renovable. Esto no solo es beneficioso para el medio ambiente, sino que también puede mejorar la imagen de responsabilidad ambiental de una empresa o vivienda.

Longevidad y bajo mantenimiento

Los sistemas de aerotermia están diseñados para ser duraderos y requieren menos mantenimiento que los sistemas de calefacción tradicionales. Esto significa que, a lo largo del tiempo, los costes de mantenimiento serán menores, lo que añade otro punto a favor de la rentabilidad de la inversión.

Revalorización de la propiedad

La instalación de un sistema de aerotermia puede aumentar el valor de una propiedad. Los compradores potenciales suelen valorar las viviendas y locales comerciales que cuentan con tecnologías eficientes y sostenibles, lo que puede hacer que la inversión en aerotermia no solo sea rentable desde el punto de vista del ahorro energético, sino también en términos de plusvalía inmobiliaria.