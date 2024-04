¿Puedes encontrar a las 4 mujeres? Sólo un genio con ojo de lince puede resolver este acertijo visual

Los acertijos visuales son de los principales desafíos para las personas que buscan poner a prueba su agudeza y su ingenio. Día a día, miles de usuarios entran a El Cronista para enfrentarse a los desafíos mentales que se propone.

Además de pasar divertirse y despejar la mente, estos retos visuales entrenan la vista, el sentido de la ubicación y exploran zonas del cerebro que muchas veces no usamos. ¿Estás listo?

Acertijo visual de hoy

El acertijo visual de este 5 de abril nos remonta a la época del surrealismo. Esta obra de arte tiene cuatro rostros de mujeres ocultos y cada uno es más difícil de encontrar que el anterior.

Solo tenés 10 segundos para encontrar las caras. Te damos una pista para que te sea más fácil, l a primera y más obvia es la mujer completa . Ahora es tu turno de encontrar las tres restantes, ¡suerte!

Solución del Acertijo Visual

¿Viste que no era tan fácil como parecía? Pasa que este acertijo visual demanda muchísima concentración y perspectiva. Si no lograste encontrar los 3 rostros, no te preocupes, solo el 10% de las personas que lo intentan pueden resolver el reto viral.

Para que no te quedes con la duda, aquí va la solución del desafío mental del día de hoy. La primera es la que mencionamos y se ve a simple vista . La segunda está en el brazo derecho de la mujer . La tercera solo muestra una parte del rostro y aparece en la extremidad superior derecha junto a la cara.