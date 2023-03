"Pudo ser una calentura momentánea...", la indignante frase de Roberto Piazza sobre la denuncia contra Jey Mammon

Luego de que Jey Mammon fuese denunciado públicamente por un presunto caso de abuso sexual, Roberto Piazza lanzó una polémica frase para intentar justificar su acción y generó un fuerte repudio de los presentes.



El diseñador de moda asistió al programa "Estamos a Tiempo Extra" de América, donde le consultaron sobre la detención de Marcelo Corazza y las acusaciones que recayeron sobre el ex conductor de "La Peña de Morfi", en medio de una causa por corrupción de menores.

Sin embargo, su inesperada respuesta sorprendió al conductor del programa, Diego Ramos, dado que fue él quien impulsó la "Ley Piazza", una reforma que amplió los plazos de prescripción sobre las denuncias de abuso sexual infantil.

La polémica frase de Roberto Piazza sobre el caso de Jey Mammon



Cuando le consultaron sobre la denuncia que presentó Lucas Benvenuto contra el presentador en 2020, Piazza sostuvo: "Lo de él pudo ser una calentura momentánea, quizás no sea un psicópata, sino que le pasó eso en ese momento".

Inmediatamente, Ramos salió al cruce con el diseñador, incrédulo con lo que acababa de escuchar. "¿Una calentura momentánea haberse acostado con un chico menor?", arremetió el conductor, a lo que su invitado contestó que "Si".

"Son cosas que pueden pasar y no quieren decir que uno sea un psicópata", agregó sobre Jey Mammon, con quien mantiene un vínculo de amistad hace años. No obstante el conductor insistió los polémicos dichos de Piazza y remarcó: "Se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea, es una aberración" .

¿Qué pasó con Jey Mammon?



La detención al primer ganador de Gran Hermano, Marcelo Corazza, en medio de una causa por corrupción de menores, abrió una ola de acusaciones hacia diferentes personajes públicos por presuntos casos de pedofilia.



Uno de los acusados fue Jey Mammon. Según confirmó Jorge Rial, Lucas Benvenuto lo denunció en 2020 por un supuesto caso de abuso sexual, cuando él tenía 14 años y el conductor 32.

No obstante, el periodista informó que la causa (53.975/2020) prescribió el 9 de marzo de 2021, por tratarse de un hecho ocurrido 10 años antes, del momento de la denuncia judicial.

En este marco, el presentador negó las acusaciones en un polémico descargo en sus redes sociales, mientras que Telefe decidió desvincularlo de la conducción de "La Peña de Morfi" "hasta que se aclare la situación".