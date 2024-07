Prohibieron la comercialización de una marca de pastas en todo el país y exigieron su retiro inmediato

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta y distribución de una marca argentina de pastas.

La disposición 6808/2024, publicada en el Boletín Oficial, prohíbe su elaboración, fraccionamiento y venta en todo el territorio nacional, así como en plataformas de comercio en línea.

¿Cuál es la marca de pastas que prohibió la ANMAT?

La firma afectada es "Margarita me quiere", conocida por su producción de sorrentinos de jamón y queso mozzarella. Según la ANMAT, el producto tenía un error de rotulación y no eran apto para celíacos, ya que no contaba con los requisitos correspondientes.

El etiquetado al ser incorrecto, e incluir un registro inexistente sin la autorización necesaria, lo que lo clasifica como ilegal.

La firma involucrada, Mónica Cortizas, tiene el RPE 4091-18160P2011 y RNA 4091-31856-P-2017-0, y se le requirió cesar todas las actividades relacionadas con este producto.

¿Cómo inicio la investigación?

La investigación que llevó a la retirada del producto del mercado comenzó tras una denuncia presentada por un consumidor ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

El caso fue derivado de forma rápida a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires, que se encargó de verificar la validez de los números de registro que aparecían en la etiqueta del producto en cuestión.