Dormir bien en invierno no solo depende de la cantidad de horas, sino también del ambiente en el que se descansa. En este aspecto, la temperatura del dormitorio juega un rol clave para lograr un sueño profundo y reparador, ya que influye directamente en el funcionamiento del cuerpo durante la noche. Los especialistas coinciden en que la temperatura ideal para dormir en invierno se ubica entre los 17 y 18 grados. Este rango permite que el cuerpo regule correctamente su temperatura interna sin necesidad de esfuerzos adicionales. Aunque muchas personas tienden a subir la calefacción, un ambiente demasiado cálido puede afectar la calidad del sueño. El exceso de calor genera incomodidad y puede provocar despertares durante la noche. Por el contrario, mantener una temperatura moderada ayuda a conciliar el sueño más rápido. Además, favorece un descanso continuo, sin interrupciones causadas por cambios térmicos bruscos. Durante la noche, el cuerpo necesita descender levemente su temperatura para iniciar el proceso de sueño. Un ambiente fresco facilita este mecanismo natural y contribuye a un descanso más profundo. Si la habitación está muy caliente, el organismo tiene más dificultades para enfriarse. Esto puede alterar los ciclos del sueño y reducir la calidad del descanso, incluso si se duerme la cantidad de horas necesarias. Además, un entorno térmico equilibrado ayuda a evitar la sequedad del aire, que suele ser común con el uso excesivo de calefacción. Esto también impacta en el bienestar general, reduciendo molestias como la congestión o la irritación en la garganta. Lograr una temperatura ideal en el dormitorio no siempre implica depender exclusivamente de la calefacción. Existen hábitos simples que ayudan a mantener el ambiente confortable durante toda la noche. A continuación, algunas recomendaciones prácticas: