La reciente utilización del término tradicional por parte del Gobierno nacional reabrió la discusión sobre el marco legal vigente.

El uso de la denominación “Día de la Raza” en un comunicado audiovisual y gacetillas institucionales difundidas por la Casa Rosada volvió a poner en el centro del debate el nombre oficial correspondiente a la jornada del 12 de octubre.

Mientras la administración nacional optó por retomar el término histórico para referirse al hito de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 , la legislación que regula las festividades en el país mantiene una nomenclatura diferente.

La fecha, instituida como feriado nacional a principios del siglo XX, atravesó diversos cambios normativos en su definición oficial orientados a modificar la perspectiva conceptual del hito histórico en el calendario patrio.

Cómo fue el origen de la denominación “Día de la Raza”

La efeméride fue establecida originalmente en la Argentina durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen mediante un decreto firmado en el año 1917, bajo el nombre de “Día de la Raza”.

Esta denominación se utilizó de forma ininterrumpida durante casi un siglo en el sistema educativo y en las celebraciones oficiales del Estado nacional.

Por qué se cambió el nombre a “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”

En noviembre de 2010, mediante la promulgación del Decreto 1584/2010 firmando por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se modificó la titulación oficial de la fecha por la de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

En noviembre de 2010 se modificó la titulación oficial de la fecha por la de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

La medida buscó dotar a la conmemoración de un enfoque centrado en la valoración de los derechos de los pueblos originarios y el diálogo entre culturas .

Posteriormente, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.399, norma que regula el régimen actual de feriados nacionales y días no laborables en todo el territorio argentino. En su texto formal, la ley ratifica la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, manteniendo dicho término en la nómina legal vigente.

Las diferentes denominaciones de la fecha en la región

Pese al encuadre establecido en la Ley 27.399, el Poder Ejecutivo ratificó la utilización del término histórico en sus piezas de comunicación pública, justificándolo en el inicio del intercambio cultural entre el continente europeo y el americano a partir de 1492 .

La nomenclatura adoptada para esta efeméride presenta marcadas diferencias según el país: