Los talones agrietados no son solo un problema estético que incomoda al usar sandalias; pueden convertirse en una afección dolorosa que daña medias, calcetines y dificulta el caminar.

Si bien existen numerosas cremas en el mercado, un ingrediente que todos tenemos en la alacena está ganando protagonismo por su eficacia: el vinagre.

Tanto el vinagre blanco como el de manzana poseen propiedades que ayudan a ablandar la piel dura y facilitar la eliminación de células muertas. A continuación, las mejores formas de utilizarlo y los secretos para recuperar la suavidad en los pies.

¿Por qué se agrietan los talones?

La causa principal es la sequedad extrema de la piel. Factores como la edad, la baja producción de grasa natural y el impacto constante por actividades físicas (correr, caminar o nadar) influyen directamente.

Al perder elasticidad, la piel cede bajo el peso del cuerpo y se producen las molestas grietas .

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Cómo usar el vinagre para reparar los pies

Existen tres métodos principales para aprovechar las bondades del vinagre en el tratamiento de los talones:

Baño de inmersión reparador: mezclar una parte de vinagre blanco con dos partes de agua tibia. Sumergir los pies durante 20 a 25 minutos . Al finalizar, la piel estará lo suficientemente blanda para utilizar una piedra pómez y retirar con suavidad las asperezas. Mascarilla de vinagre y yogur: la combinación de vinagre blanco con yogur crea una pasta que ayuda a exfoliar y, al mismo tiempo, a “rellenar” visualmente las grietas, nutriendo la zona afectada. Tratamiento intensivo con manteca: para una hidratación profunda, se puede mezclar vinagre con manteca de cacao o de trigo. Esta mezcla se frota directamente sobre los talones para crear una barrera protectora contra la sequedad.

El vinagre de manzana también puede utilizarse siguiendo la misma proporción (1 parte de vinagre por 2 de agua tibia) para tratar la piel seca de forma natural.

Otros consejos para promover la curación

Para potenciar los efectos del vinagre y prevenir que las grietas regresen, los especialistas recomiendan:

Hidratación dual: aplicar cremas hidratantes específicas para pies tanto de día como de noche.

El truco de los calcetines: colocar una capa generosa de crema medicinal o hidratante antes de dormir y cubrir los pies con calcetines de algodón. Esto ayuda a retener la humedad y permite que los principios activos penetren mejor.

Exfoliación constante: no esperar a que aparezcan las grietas. El uso regular de la piedra pómez tras el baño ayuda a que las cremas se absorban con mayor facilidad.

¿Cuándo consultar a un especialista?

Si bien los remedios caseros son efectivos para casos leves y moderados, si los talones agrietados presentan sangrado, signos de infección o dolor agudo que impide la movilidad normal, es fundamental consultar con un podólogo. Los profesionales pueden indicar medicamentos de venta libre o tratamientos específicos para casos de sequedad crónica.

Mantener la salud de los pies es esencial no solo por estética, sino para asegurar una pisada saludable y evitar complicaciones a largo plazo. Con constancia y el uso inteligente del vinagre, es posible revertir el daño y lucir una piel renovada.