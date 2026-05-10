La marca de celulares Samsung presenta un Plan Canje que facilita la adquisición y renovación de smartphones, tablets, TVs y otros dispositivos de diversas marcas. A través del Plan Canje, los usuarios en Argentina tienen la oportunidad de entregar su teléfono celular usado como parte de pago, permitiendo así acceder a un dispositivo nuevo con un ahorro importante en función del modelo seleccionado. A continuación, se presentan los detalles sobre esta modalidad. Los usuarios que deseen llevar a cabo un canje de celular deben iniciar la gestión de compra a través de la tienda online de Samsung Argentina (https://shop.samsung.com/ar/) y seguir los pasos que se exponen a continuación. Para que un teléfono celular se acepte como parte de pago, este deberá funcionar correctamente, asegurando la operatividad tanto de la pantalla, de los botones, así como de la batería. El estado de funcionamiento y conservación del dispositivo será evaluado por el asesor de Samsung responsable del plan de canje. Samsung indica que, en caso de discrepancias respecto a lo informado en su página web, el beneficio económico podría ser inferior. En caso de contar con un teléfono que presente marcas en la pantalla (sin fracturas), este también podrá ser considerado y se le asignará un valor correspondiente. Antes de adherirse al Plan Canje Samsung, es recomendable llevar a cabo una copia de seguridad de los contenidos del teléfono. Se debe eliminar contraseñas de bloqueo, restablecer el dispositivo de fábrica y retirar la tarjeta SIM, así como la tarjeta de memoria. De esta manera, el usuario se asegurará de no sufrir la pérdida de información almacenada. En el sitio web www.samsung.com/ar/campaign/plan-canje-online/ se encuentra información adicional y el listado de modelos elegibles para el canje. Samsung ofrece promociones adicionales en su tienda online para usuarios que no deseen realizar canje. Estas promociones incluyen descuentos directos en selectos modelos de dispositivos. El programa ampliará su cobertura con más dispositivos en el futuro. Esto permitirá a los usuarios acceder a un rango más amplio de tecnología a precios reducidos.