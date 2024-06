Paul McCartney en Argentina: comienza la venta de entradas, ¿cuáles son los precios y dónde comprarlas?

Este miércoles a las 10.00 de la mañana comenzará la primera preventa de entradas para ver a Paul McCartney en Argentina. Una vez finalizada esta primera etapa, comenzará el expendio general. Los precios de los tickets ya se conocieron para ambas fechas de octubre en River Plate y en Córdoba .



Las entradas para ver al ex Beatle tendrán 8 categorías en el estadios Mario Alberto Kempes y habrá 6 grupos de boletos para ver al reconocido músico en el Estadio Monumental. La primera instancia será exclusiva para clientes Santander con American Express a través de la plataforma All Access.

Paul McCartney en Argentina: cuáles son los precios de las entradas

Los tickets para ver a Paul McCartney tienen un costo básico al que se suma un 15% adicional que cobra el sitio web que provee el servicio de venta. Habrá dos instancias de expendio: la preventa con cupos limitados y en el instante en que se termine, comenzará la general.

Precios entradas Paul McCartney en River Plate, 5 de octubre:

Platea preferencial: $ 250.000 + 15%

Plateas altas (Belgrano y San Martín): $ 185.000 + 15%

Platea media Sívori: $ 125.000 + 15%

Campo delantero: $ 195.000 + 15%

Campo general y Sívori baja: $ 100.000 + 15%

Platea alta Sívori (ex popular): $ 90.000 + 15%

Precios entradas Paul McCartney en Córdoba, 23 de octubre:

Campo 1: $ 300.000 + 15%

Campo 2: $ 265.000 + 15%

Campo 3: $ 225.000 +15%

Campo general: $ 95.000 + 15%

Platea baja VIP: $ 245.000 + 15%

Platea baja: $ 235.000 + 15%

Platea alta preferencial: $ 180.000 + 15%

Platea general: $ 85.000 + 15%

Paul McCartney se presentará en Córdoba y en Buenos Aires en octubre.

¿Cómo comprar las entradas para ver a Paul McCartney en Argentina?

Los tickets para ver al famoso músico se consiguen a través de este enlace para la fecha de Córdoba y en este link para la fecha de River. El show ofrece distintas experiencias diferenciales según la ubicación:

Front Row Hot Sound Package : $ 1.234.250

: $ 1.234.250 Hot Sound Package : $ 741.750

: $ 741.750 Diamond Package : $ 684.250

: $ 684.250 Ruby Package: $ 569.250

El ticket más costoso permite acceder a la prueba de sonido, a un espacio previo con comidas tipo hospitality, un boleto conmemorativo, litografía numerada de ediciones limitadas, un llavero coleccionable, check in, acceso prioritario y personal exclusivo a disposición.

Todas las categorías incluyen una entrada, merchandising oficial, un "regalo especial de la gira", un "lanyard" y una credencial conmemorativa. El precio incluye el costo del servicio y también habrá Emerald, Sapphire y Gold Package a un costo menor.

Paul McCartney: quién es, cuántos años tiene y cuándo se presentó en Argentina

El músico es uno de los más famosos de la historia del rock. Junto a John Lennon fue uno de los líderes de Los Beatles, la banda pionera de la música británica e internacional de la segunda mitad del Siglo XX.

Sus canciones revolucionarias, su vínculo con la cultura hippie y su fuerte involucramiento en la política hicieron de este conjunto uno de los más populares en el mundo.

Paul McCartney fue bajista de los Beatles y es uno de los dos integrantes vivos de la mítica banda.

Paul McCartney cumplirá 82 años el próximo 18 de junio y se presentará en Argentina por sexta vez, pero el recital de River será su octavo show en el país. Este reconocido artista destacó como bajista y segundo compositor de la histórica banda de Liverpool, Inglaterra.

Los Beatles tuvieron tantos hits como hitos en la música. Su famosa frase "Más grandes que Dios" o Let It Be fueron conocidas en todo el mundo. Su arte sirvió de inspiración tanto en películas como para otros conjuntos y bandas tributo. Su problemática separación no opacará que en menos de 10 años lograron transformar el rumbo del rock con más de 42 discos y cientos de premios.