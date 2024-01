Paro de colectivos: qué líneas afecta la sorpresiva medida de fuerza en el AMBA

Un nuevo paro de colectivos afecta hoy al AMBA y la ciudad de Mar del Plata en plena temporada de verano. Tras la advertencia de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) respecto a posibles medidas de fuerza, ahora los trabajadores tomaron una decisión por la falta de pago de los salarios. "Caerán algunas más", advierten desde el gremio.

La UTA había enviado una dura advertencia la semana pasada, cuando difundió un comunicado en relación al conflicto entre el Gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y las empresas de colectivos por la reducción de subsidios al transporte público que genera incertidumbre tanto en los trabajadores de las empresas de colectivos como en los usuarios del AMBA , que no saben cuánto pagarán de boleto a partir del mes próximo. "No queremos ser el pato de la boda", reclamaron desde el gremio.

En provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof está a la expectativa a que Milei y sus funcionarios definan el nuevo marco del transporte público en Argentina, ante la incertidumbre sobre el futuro de los subsidios y el costo de la tarifa en el AMBA, zona donde viven 18 millones de personas.

Ahora, con el lanzamiento de la medida de fuerza, desde la UTA deslizaron a El Cronista que pueden no ser las únicas empresas que tenga conflicto con sus trabajadores: "El problema que la Provincia no pagó hasta el momento, el acuerdo fue hasta el lunes. Si no cumple caerán algunas más. Es la pura realidad".

Paro de colectivos en el AMBA hoy: qué empresa hace medida de fuerza y qué líneas afecta

La empresa cuyos trabajadores están de paro este lunes 8 de enero en el AMBA es la Empresa del Oeste, que une la zona norte del Conurbano con algunos distritos del Oeste.

Según informa la propia compañía, las líneas que forman parte de la empresa y que salieron de circulación el primer lunes hábil del 2024 son las 244, 302, 303, 320, 390, 443, 461, 462, 463, y 464.

En tanto, en la ciudad de Mar del Plata el paro de colectivos incluye a las líneas 511, 512, 522, 523, 525, 531, 532, 533, 541, 542, 543, 551, 552, 553, 554, 555, 562, 563, 571, 572, 573, 581, 591, 593, 715, 717, 720, 221 .

Por qué hay paro de colectivos en el AMBA

La reducción de subsidios impulsada por el Gobierno nacional para achicar el déficit fiscal genera como consecuencia un conflicto para ver quién cubre ese bache: si los usuarios, pagando una tarifa mucho mayor , o en el caso del AMBA el gobierno provincial y los municipios, aportando subsidios de sus presupuestos.

Mientras tanto, la Secretaría de Transporte avanza en la suba del boleto de colectivos y trenes en el AMBA, con un 45% de incremento al comienzo del año. Así, el boleto mínimo de colectivo será de $ 76,92, pero solo hasta el 31 de enero, para cuando se espera que se defina un nuevo cuadro que, se estima, ronde entre los 200 y los 400 pesos por viaje al eliminar los subsidios .

En ese sentido, desde el Ministerio de Transporte provincial explicaron a El Cronista que "todo está atado a que Nación establezca tarifa y condiciones". Por eso, entienden, "tiene que haber definiciones pronto".

En este contexto, la UTA emitió un comunicado la semana pasada en el cual aseguraron que estaban "en estado de shock, viendo el abandono por parte de las autoridades nacionales, provinciales, locales, Gobernadores e Intendentes".

El sindicato conducido por Roberto Fernández advirtió la preocupación por el pago de salarios, previsto para el cuarto día hábil de cada mes, que en este caso no está garantizado por la provincia de Buenos Aires , que debe aportar su parte para las compensaciones (subsidios) de las líneas 200 en adelante, que solamente transitan por el Gran Buenos Aires (GBA) y no cruzan hacia la Ciudad.



Por su parte, las empresas de colectivos nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) continuaron con la reducción de servicios nocturnos entre las 21.30 y las 6 del día siguiente en el Interior del país. Además, bajaron al 50% las frecuencias durante el día y la tarde.

Consultados por El Cronista, desde el gremio que conduce Roberto Fernández dejaron entrever que el paro de colectivos podría extenderse: "La Provincia no pagó. Si no cumple, caerán algunas más. Es la pura realidad".