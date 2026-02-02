Crimen de Jeremías Monzón: el estremecedor video y la trama oculta del brutal homicidio

Bastián Jérez, el niño de 8 años que sufrió severas lesiones tras un choque en La Frontera de Pinamar, fue sometido a una séptima operación quirúrgica y continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Según informaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la intervención finalizó de manera satisfactoria y el menor permanece estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico.

Bastián se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata desde el pasado 15 de enero. A pesar de presentar mejorías, continúa bajo asistencia respiratoria mecánica.

Operaron por séptima vez a Bastián

La nueva operación consistió en el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, para optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo (LCR) del cerebro.

Este dispositivo médico busca reducir la presión intracraneal, al regular el líquido LCR unidireccionalmente.

Accidente de Bastián

El accidente de Bastián

El 12 de enero, en la zona de los médanos de Pinamar conocido como La Frontera, una camioneta Volkwagen Amarok impactó contra el UTV en el que viajaba Bastián junto a su familia.

El nene iba “a upa” de su padre, sin cinturón de seguridad, junto a otros tres menores de edad y Noemí Quirós, quien conducía el auto. Mientras que en la otra camioneta viajaban Manuel Molinari al volante y Brisa Soledad Martín.

Tras el impacto, Bastián sufrió lesiones severas y quedó internado en Pinamar. A los tres días fue trasladado de urgencia al Hospital de Mar del Plata.

El día del accidente se le realizó extracción de sangre a los conductores del vehículo y los tests de Molinari y Quirós dieron positivo de alcoholemia.