Clima en Navidad |¿Se esperan lluvias para Nochebuena y el 25 de diciembre?. (Fuente: Archivo)

La primera semana de las fiestas navideñas va a trascurrir en España con ambiente frío y temperaturas diurnas inferiores a lo habitual para la época, con valores en el día de Navidad que llegarán a estar entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este martes, las temperaturas tanto nocturnas como diurnas subirán, pero el ambiente será frío y, según la Aemet, las máximas no alcanzarán los 10 grados en amplias zonas del interior peninsular.

Se esperan lluvias en Galicia, el Cantábrico, el sur de Castilla y León, Extremadura y buena parte de Andalucía, en el sur de esta comunidad de manera más intensa.

Asimismo, habrán heladas en el norte y el centro y nevará en las montañas a partir de unos 1200 metros, aunque la cota irá subiendo a lo largo del día.

¿Cómo estará la temperatura en Nochebuena y el 25 de diciembre?. (Fuente: Archivo).

¿Cómo estará el clima en Nochebuena?

El 24 de diciembre será un día nuboso en el norte, con lluvias en la vertiente cantábrica, pero menos frío que en las jornadas previas y con temperaturas en ascenso excepto en el Cantábrico y el litoral suroreste.

Lluvias

Volverá a helar en el interior. Los cielos estarán más despejados en el este y sur de la península y más nublados en el norte.

Lluvias persistentes en el Cantábrico.

Precipitaciones en el norte de Cataluña.

Lloverá también en Baleares.

No se descartan lluvias en el sur de Andalucía.

Posibles precipitaciones en Ceuta y Melilla.

Temperatura

Máximas de 16 ºC en Alicante y Castellón.

Máximas de 15 ºC en Pontevedra, Tarragona, Valencia, Palma, Málaga, Almería y Girona.

Máximas que no superarán los 7 ºC en Ávila.

Máximas de hasta 8 ºC en Burgos y Soria.

Por primer día esta semana, no se esperan temperaturas bajo cero.

¿Cómo estará la temperatura en Nochebuena y el 25 de diciembre?. (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock carlos castilla

¿Cómo estará el clima en Navidad?

Para el día 25, Navidad, llegará una nueva masa de aire frío a la península, con un descenso de las temperaturas que será más acusado en la mitad norte y en el área mediterránea.

Lluvias

Las lluvias más probables se prevén en las comunidades cantábricas, aunque serán menos persistentes que en días previos, y no se descartan en otras zonas.

Temperatura

En el interior peninsular las temperaturas diurnas caerán claramente por debajo de los 10 grados, incluso por debajo de los cinco. En dieciocho capitales se esperan máximas de cinco grados o menos.

Según la Aemet, con la información actualmente disponible podría esperarse el viernes una subida de las temperaturas que continuaría durante el fin de semana.