La herencia de Camilo Sesto vuelve a estar en el centro de la atención siete años después de la muerte del cantante. El artista falleció el 8 de septiembre de 2019, a los 72 años, y dejó como heredero universal a su único hijo, Sheila Devil, antes conocido como Camilo Blanes Ornelas.

El patrimonio estaba compuesto por inmuebles, activos financieros y los derechos derivados de una extensa obra musical que continúa generando ingresos. Sin embargo, con el paso de los años, la administración de parte de esos bienes quedó en manos de Lourdes Ornelas, madre de Sheila.

Los datos societarios dibujan así una situación particular: Sheila mantiene la propiedad de los bienes heredados, mientras Lourdes aparece formalmente al frente de una de las principales sociedades vinculadas a la herencia de Camilo Sesto.

Herencia de Camilo Sesto: quién administra actualmente parte de su patrimonio

Uno de los principales activos vinculados a la herencia de Camilo Sesto es Torrepeñote SL, sociedad relacionada con su patrimonio inmobiliario. Sheila Devil continúa figurando como propietaria, aunque la administración está actualmente en manos de su madre.

Desde 2022, Lourdes Ornelas aparece oficialmente como administradora única de la compañía. La sociedad tiene su domicilio en la urbanización Peñalar de Torrelodones y desarrolla actividades vinculadas con la compra, venta, alquiler y explotación de inmuebles.

Tras la muerte del cantante, Sheila había llegado a asumir responsabilidades en la administración. No obstante, posteriormente se produjo el relevo que colocó a Lourdes al frente de la gestión. La documentación citada no establece qué circunstancias personales motivaron el cambio.

El antiguo representante y mánager de Camilo Sesto, Eduardo Guervos, respaldó el papel que desempeña actualmente Lourdes: «Yo creo que Lourdes lo está haciendo bien porque al menos se mueve. Es su madre y la que se tiene que ocupar de él».

Cuánto dinero dejó Camilo Sesto y qué bienes forman parte de la herencia

La dimensión económica de la herencia de Camilo Sesto convirtió a su único hijo en uno de los herederos más relevantes del mundo de la música española. Las estimaciones difundidas después de la muerte del artista situaron en más de dos millones de euros los activos financieros recibidos.

A esa cantidad se sumaban diferentes propiedades inmobiliarias. Entre ellas se encontraba la vivienda de Camilo Sesto en Torrelodones, donde murió, además de otra propiedad en la misma zona y una parcela de aproximadamente 2.500 metros cuadrados.

Las diferentes estimaciones llegaron a situar el valor global de los bienes entre los seis y siete millones de euros, dependiendo de qué activos fueran incluidos en el cálculo. No se trata, por tanto, de una cifra oficial única y cerrada sobre el valor actual de la herencia de Camilo Sesto.

También se encuentran los derechos de autor de las canciones. Distintas informaciones mencionadas en el material de origen han estimado estos ingresos en unos 200.000 euros anuales, una fuente económica que permite que el legado musical del cantante continúe generando recursos.

La sociedad musical de Camilo Sesto continúa activa en 2026

El patrimonio no se limita a casas, terrenos y activos financieros. Una parte importante de la herencia de Camilo Sesto está vinculada directamente con la explotación de su obra y con las empresas creadas durante la vida del cantante.

Camilo Ediciones Musicales SL fue constituida el 27 de junio de 2002 y sigue activa. Su actividad está relacionada con la grabación de sonido y la edición musical, dos áreas directamente conectadas con el trabajo que Camilo Sesto desarrolló como cantante, compositor y productor.

Según los datos recogidos en la información disponible, la sociedad tiene un capital social situado entre 3500 y 10.000 euros y un rango de facturación de entre cero y 500.000 euros. El último depósito de cuentas mencionado corresponde a 2025.

Además, la empresa registró su último cambio el 14 de julio de 2026. El dato muestra que, siete años después de la muerte del artista, la estructura empresarial vinculada con la herencia de Camilo Sesto sigue teniendo actividad.

Qué dijo el exmánager de Camilo Sesto sobre la situación de su hijo

No tengo hijos: cómo se reparte la herencia y qué opciones existen según la ley (foto: archivo).

La evolución personal de Sheila Devil también ha influido en el relato alrededor de la herencia. Durante los últimos años, su situación ha despertado preocupación en su entorno y Lourdes Ornelas ha ganado presencia tanto en su acompañamiento como en la gestión de parte de los bienes.

Eduardo Guervos, quien fue representante, mánager y hombre de confianza de Camilo Sesto durante 14 años, considera que el cantante habría intentado intervenir ante la situación que atraviesa actualmente su hijo.

“Camilo no hubiera dado lugar a que se llegase a este punto sin retorno. No lo hubiera consentido”, afirmó Guervos al recordar la preocupación que el artista tenía por su único hijo.

Respecto de que Lourdes gestione actualmente intereses económicos relacionados con Sheila, el exmánager fue más prudente: “Digo yo que lo habrá autorizado su hijo. No me parece ni bien ni mal”.

Siete años después de la muerte del cantante, la fotografía de la herencia de Camilo Sesto tiene así dos protagonistas. Sheila Devil continúa siendo propietaria de lo que recibió de su padre, mientras Lourdes Ornelas aparece como administradora de Torrepeñote SL y como una figura central en el manejo de parte de ese legado.