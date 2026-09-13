Viajar a Honduras, República Dominicana o México implica tener que cumplir con una serie de condiciones migratorias que pueden variar dependiendo de la nacionalidad de quien viaje.

Adicionalmente, las aerolíneas pueden negarle el embarque si se nota que el pasajero no cuenta con la documentación requerida, entre lo que se puede incluir el pasaporta, una visa si es requerida, y el boleto de regreso.

¿Por qué República Dominicana, Honduras y México prohíben el ingreso?

Los requisitos migratorios pueden variar según el país y la nacionalidad de quien viaja.

En República Dominicana los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente con seis meses de vigencia, un boleto de regreso u continuación de viaje, y comprobante de alojamiento y solvencia económica. Como requisito adicional, los viajeros también deben completar el E-Ticket.

En Honduras, por su parte, tienen distintas reglas dependiendo de la nacionalidad de cada viajero. Los ciudadanos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador pueden ingresar con solo el documento de identidad. Las demás nacionalidades necesitan un pasaporte con al menos seis meses de vigencia, y una visa hondureña.

Por último, México exige un pasaporte que permanezca vigente durante toda la estadía. Adicionalmente, salvo países exentos de visa, pueden solicitar una visa, y que se demuestre el motivo de viaje, un boleto de regreso, itinerario, reserva de alojamiento y comprobantes de solvencia económica.

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¿Cuáles son los errores por los que pueden negarle el embarque?

Los agentes de los puntos de control en el aeropuerto pueden negarle el embarque si no se reúnen los requisitos documentales del destino. Principalmente, los problemas suelen ser:

Viajar con un pasaporte vencido o sin la vigencia que se necesita.

No tener la visa correspondiente.

No contar con boleto de regreso o continuación de viaje.

No completar la documentación migratoria electrónica obligatoria.

Adicionalmente, que se permita el embarque no garantiza el ingreso al país de destino.