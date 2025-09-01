Confirmado: el lunes 8 de septiembre será feriado y habrá un nuevo fin de semana largo
Una serie de localidades y municipios bonaerenses contarán con tres días consecutivos de descanso. ¿A quiénes beneficia?
El próximo lunes 8 de septiembre fue declarado feriado y un grupo importante de trabadores tendrán un fin de semana largo extra. En esta oportunidad, el asueto no será a nivel nacional sino que alcanzará a varias localidades y municipios de la provincia de Buenos Aires.
En muchos de esos distritos se trata de algún día asueto el festejo del santo patrono de la ciudad o partido, mientras que en una jurisdicción se conmemora el aniversario fundacional.
En ese sentido, el gobierno bonaerense estableció que los empleados del Banco Provincia y de la administración pública en estas zonas tendrán una jornada de descanso.
Decretan feriado este lunes 8 de septiembre: ¿a quiénes beneficia?
El lunes 8 de septiembre será feriado en las siguientes localidades y municipios bonaerenses:
- San Pedro
- Carhupe (localidad de Adolfo Alsina)
- La Niña (localidad de 9 de Julio)
- José Benito Casas (localidad de Patagones)
En el caso de los tres primeros se celebran las fiestas patronales, mientras que en José Benito Casas se festeja el 103° aniversario fundacional de la localidad.
Los feriados fueron dispuestos mediante la resolución 157/2025 publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Esta normativa incluye el listado de las fechas no laborables de septiembre en distintos puntos de la provincia.
¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?
El próximo fin de semana largo a nivel nacional será recién en noviembre, cuando se conmemore el Día de la Soberanía Nacional. La fecha, que se conmemora el 20 de noviembre, este año se moverá al viernes 14 para generar un fin de semana largo que impulse el turismo y el descanso.
Los fines de semana largos que restan en el año son:
- Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
- Día de la Virgen: Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.
Calendario de feriados nacionales 2025 en Argentina
El Gobierno ya definió el calendario oficial de feriados en 2025. A continuación, los días de descanso a nivel nacional que habrá durante este año:
Septiembre
- No hay feriados
Octubre
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
- Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
