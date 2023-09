Nuevo fin de semana largo en septiembre: qué días feriado habrá este mes

La aparición de un feriado en el calendario es una gran noticia para los trabajadores que tendrán un nuevo fin de semana largo en septiembre en el que podrán descansar o realizar turismo: quiénes podrán tomárselo y en qué fecha cae.

Septiembre históricamente es un mes donde no hay feriados nacionales y por lo tanto los argentinos no tienen días de descanso extra, pero este año un grupo de trabajadores tendrá un fin de semana largo para cortar el mes con dos fechas en las que no se trabajará.

A los 19 feriados que fija el Ministerio del Interior se le sumarán estos dos nuevos que caen viernes y lunes consecutivos, por lo que algunos tendrán un fin de semana extralargo en el que también podrán elegir viajar y conocer otras partes del país.

Nuevo feriado en septiembre: cuándo es

Por un lado, los habitantes de San Pedro tendrán el día patronal el viernes 8 de septiembre, por lo que el municipio celebrará la fecha y los empleados estatales no tendrán que concurrir a trabajar.

Este feriado se sumará para algunos que enlazarán cuatro días ya que el lunes 11 también fecha importante e histórica: un gran grupo de trabajadores y trabajadoras argentinas no concurrirán a su labor como tampoco los alumnos, ya que no habrá clases en primaria.

Decretaron feriado el 11 de septiembre: ¿qué se conmemora y quiénes no deberán trabajar?

En Argentina, el Día del Maestro se celebra el 11 de septiembre, en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, reconocido como el "padre del aula".

En esta jornada, solo se detienen las labores relacionadas con la educación , abarcando a docentes y personal auxiliar. Por lo tanto, también se establece como feriado para los estudiantes.



El Día del Estudiante, por su parte, se celebra el 21 de septiembre. En 2023, esta celebración coincide con un jueves, por lo que los docentes, personal auxiliar y estudiantes de escuelas secundarias tendrán una jornada libre.



¿Cuándo es el fin de semana largo de octubre?

Con la llegada de septiembre, muchos se preguntan cuándo es el próximo fin de semana largo. En el noveno mes del año no hay ningún día de descanso, pero en octubre habrá un fin de semana largo XXL.

El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Sin embargo, este feriado trasladable se pasará para el lunes 16 . Asimismo, el viernes 13 habrá feriado con fines turísticos.

De esta manera, en octubre habrá un fin de semana largo de cuatro días.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2023

Los feriados inamovibles son:

1 de enero: Año Nuevo

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

7 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

9 de julio: Día de la Independencia

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Los feriados trasladables son:

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Los feriados con fines turísticos son: