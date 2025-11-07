Los porteños, y cada vez más visitantes del resto del país, esperan con entusiasmo la llegada de La Noche de los Museos, una cita que desde hace dos décadas transforma la ciudad en un gran escenario cultural a cielo abierto. Cada año, miles de personas recorren sus calles para descubrir, en una sola noche, el patrimonio artístico, histórico y científico de Buenos Aires, en una celebración que combina curiosidad, memoria y disfrute colectivo.

En ese marco, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) invita a participar de una nueva edición del Paseo Histórico de la Línea A, a bordo de los emblemáticos coches La Brugeoise, que recorrieron los túneles porteños durante casi un siglo.

La propuesta ofrece "una experiencia única para descubrir los orígenes del subte y revivir el encanto de los primeros trenes eléctricos de madera que conectaron la ciudad a comienzos del siglo XX", informó la compañía.

Tres recorridos nocturnos

En la madrugada del domingo 9, se realizarán tres viajes entre las estaciones Perú y Acoyte, de unos 40 minutos cada uno. Durante el trayecto, una guía de turismo relatará la historia de “las brujas”, como se conoce popularmente a estos coches, junto con anécdotas y curiosidades sobre el nacimiento del subte porteño.

El primer recorrido partirá a las 00.30 hs del domingo, una vez finalizado el servicio habitual. Las estaciones participantes contarán con una ambientación especial y propuestas culturales, recreativas y artísticas pensadas para todas las edades.

Cómo participar

Quienes deseen sumarse podrán reservar su lugar completando un formulario disponible en la cuenta oficial de Instagram @BAsubte. La inscripción permanecerá abierta hasta agotar los cupos.

Además, entre las 19 y las 2 de la madrugada, abrirá sus puertas el Laboratorio Patrimonial Centenera, ubicado en Av. del Barco Centenera 777 (Caballito). Este espacio, construido en gran parte con materiales reciclados de la red, ofrece un recorrido didáctico sobre la historia, los talleres y la sustentabilidad del subte.

Los visitantes también podrán recorrer el Museo del Subte, probar un simulador de conducción, asistir a exposiciones de ferromodelismo y participar en talleres interactivos pensados para toda la familia.