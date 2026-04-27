Imprimir el comprobante después de usar un cajero automático es un hábito casi automático. Sin embargo, especialistas en seguridad financiera advierten que esta práctica, aunque parezca inofensiva, puede exponerte a riesgos innecesarios y facilitar distintos tipos de fraude. El principal problema es la información que contienen estos comprobantes. Los tickets suelen incluir datos sensibles como parte del número de cuenta o tarjeta, el saldo disponible, además de la fecha, hora y ubicación de la operación. Aunque no muestran información completa, estos datos pueden ser suficientes para que delincuentes construyan engaños creíbles o intenten acceder a más información personal. Los ciberdelincuentes pueden utilizar esos datos reales para hacerse pasar por tu banco y ganarse tu confianza mediante llamadas o mensajes falsos. Incluso, combinar la información del ticket con otros datos obtenidos puede facilitar intentos de robo de identidad o fraudes financieros más elaborados. El problema no es solo imprimir el comprobante, sino qué muchas veces los tickets quedan olvidados en el cajero, tirados en la vía pública o en un tacho de basura sin ningún tipo de protección. Ese descuido es justamente lo que aprovechan los delincuentes para acceder a información real sin necesidad de hackeos complejos. Para reducir riesgos, los especialistas sugieren adoptar hábitos más seguros: En definitiva, dejar de imprimir el comprobante es una medida simple, pero efectiva, para proteger tu información bancaria. Cambiar este pequeño hábito puede marcar la diferencia frente a estafas cada vez más sofisticadas.