Colocar un tenedor en la ventana es uno de esos trucos caseros que circulan desde hace años y que muchas personas usan para resolver pequeños problemas del hogar sin gastar dinero. Aunque puede parecer una práctica extraña, su uso suele estar relacionado con la ventilación, la seguridad o incluso el control de ciertos insectos. Este método no responde a una recomendación oficial ni científica, pero sí forma parte de una serie de soluciones domésticas populares que se comparten por practicidad y facilidad de aplicación. Una de las razones más difundidas para colocar un tenedor entre el marco y la hoja de una ventana corrediza es generar una pequeña traba improvisada. Al ubicarlo de forma estratégica, el utensilio puede limitar cuánto se abre la ventana. Esto permite dejar entrar aire sin abrir completamente el espacio, algo útil en días de calor o cuando se busca renovar el ambiente de una habitación. Además, algunas personas lo usan como una barrera simple para evitar que mascotas pequeñas o niños abran la ventana por completo desde el interior. Otra utilidad mencionada es mantener una apertura fija. En lugar de depender de que la ventana quede en determinada posición, el tenedor puede actuar como soporte para sostenerla parcialmente abierta. Esto favorece la circulación del aire en ambientes cerrados y ayuda a reducir sensación de encierro, humedad o acumulación de olores en cocinas, baños o dormitorios. Como ocurre con otros hacks domésticos, su efectividad depende del tipo de ventana y del espacio disponible en el marco. Antes de aplicar este truco, conviene revisar que el tenedor no dañe el marco ni interfiera con el sistema de cierre. En ventanas de aluminio, madera o PVC, forzar piezas puede generar desgaste con el tiempo. También es importante recordar que se trata de una solución temporal y casera, no de un sistema de seguridad. Si el objetivo es reforzar cierres o limitar aperturas de manera estable, existen accesorios diseñados específicamente para esa función.