No es el oro: la Iglesia católica esconde el tesoro más valioso que hay en la Tierra

En una cumbre mundial, el papa Francisco habló sobre la violencia, la guerra, la cultura del descarte y la injusticia, pero también mencionó cuál es " el tesoro más valioso del mundo " para la Iglesia católica e instó a darle la relevancia que se merece.

El líder del Vaticano dio una charla titulada " Amémoslos y protejámoslos " en la Sala Clementina y se emocionó al hablar de las condiciones del mundo, en particular cuando señaló que " no se puede dejar de mirar a los ojos a los más frágiles y no escuchar sus silencios, gritos y llantos ".

¿Cuál es el tesoro más valioso para la Iglesia católica?

El papa Francisco explicó que " en realidad, nada vale más que la vida de un niño " y remarcó que "no es aceptable lo que lamentablemente hemos visto casi a diario en los últimos tiempos: chicos que mueren bajo las bombas, sacrificados a los ídolos del poder, de la ideología y de los intereses nacionalistas".

"Matar a los pequeños es negar el futuro", puntualizó el referente de la Iglesia católica.

Los niños que participaron de la cumbre le entregaron al líder del Vaticano distintos dibujos de colores y un mensaje en nombre de los más pequeños de la tierra para agradecerle que escuchara sus preguntas y la confianza que les dio para "cambiar el mundo".

Por su parte, el presidente del Comité Pontificio para la Jornada Mundial de la Infancia , el padre Enzo Fortunato, dio su apoyo al sumo pontífice en nombre de la comunidad cristiana: "Estamos todos con usted para salvaguardar la más importante reserva de amor, esperanza y vida".

El papa Francisco contó que el tesoro más valioso que hay en la Tierra son los niños.

¿Qué dijo la Iglesia católica sobre la guerra?

El vicepresidente del Comité Pontificio, Aldo Cagnoli, señaló que " vivimos tiempos de gran agitación, especialmente a causa de las guerras que ven a los niños como víctimas ".

Por eso, el referente eclesiástico pidió a los fieles que recen y realicen acciones que " enorgullezcan al niño que hay en cada uno ".

"Los jóvenes son signos de esperanza en la sociedad, miran al mañana, abrumados por la falta de trabajo y de oportunidades que aniquilan los sueños", criticó el papa Francisco.

El referente eclesial puntualizó que "matar a los más chicos significa negar el futuro". Por otro lado, también indicó el daño que hace la droga en la juventud y que los vuelve "rehenes de bandas criminales".

Por último, el mandatario religioso habló del problema de la infancia con distintas cifras a las que tildó de preocupantes: