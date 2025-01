El papa Francisco reveló cuál es su parte preferida de la Biblia: "Nunca defrauda"

En una de las misas más importantes del 2025, el papa Francisco reveló cuál es su fragmento preferido de la Biblia y también, a partir de la misma lectura, contó que los fieles de la Iglesia católica están llamados a realizar 5 acciones esenciales en este año.

El domingo 26 de enero, el líder del Vaticano presidió en la Basílica de San Pedro la fiesta de la Palabra de Dios , donde se instituyeron a 40 nuevos lectores de diferentes partes del mundo.

¿Cuál es la parte preferida de la Biblia para el papa Francisco?

"La Palabra de Dios está viva, camina con nosotros a lo largo de los siglos y actúa en la historia por el poder del Espíritu Santo. El Señor, en efecto, permanece siempre fiel a su promesa, que mantiene por amor a los hombres. Así lo dice Jesús en la sinagoga de Nazaret: ‘ Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír '", remarcó.

El papa Francisco reiteró que "toda la Biblia hace memoria de Cristo y su obra". Sin embargo, el principal referente de la Iglesia católica puntualizó que "el evangelio es palabra viva y segura, que nunca defrauda".

Por otro lado, el obispo de Roma puntualizó que Jesús " es la palabra viviente " y pidió a los creyentes que mantengan el corazón y la mente abiertos para oír, ya que "es Dios quien habla" a través de las lecturas.

El papa Francisco contó la importancia del evangelio.

¿Cuáles son las 5 acciones que recomendó el papa Francisco?

El líder religioso llamó a la reflexión a partir de esta lectura y remarcó que hay cinco actos que caracterizan a la vida de Cristo:

Jesús es enviado a llevar la buena noticia a los pobres,

Anunciar la liberación a los cautivos,

Dar vista a los ciegos,

Otorgar la libertad a los oprimidos,

Proclamar un año de gracia del Señor.

Evangelio del lunes 27 de enero

Marcos 3: 22-30

"En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: 'Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera'.



Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: '¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa.



Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón; será reo de un pecado eterno'. Jesús dijo esto, porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo".