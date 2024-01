No es el hombre gris: un heredero de Alberdi reveló qué personaje del Nostradamus argentino es Milei

Benjamín Solari Parravicini, conocido como el "Nostradamus argentino" gracias a sus psicografías premonitorias, fue citado por un familiar del padre de la Constitución nacional, Juan Bautista Alberdi, y reveló qué personaje es el presidente Javier Milei, según el artista.

En diálogo con Argenzuela, programa de C5N, Gastón Alberdi, sobrino pentanieto de Juan Bautista Alberdi, criticó duramente al presidente Milei y lo comparó con un personaje de un libro del "Nostradamus argentino".

Desde que Milei se lanzó a la política, recuerda los ideales de Juan Bautista Alberdi y el país con el que soñaba el padre de la Carta Magna. "Me repugna y me da asco que nombre a Alberdi para defender lo que está haciendo, me siento incómodo", declaró Gastón Alberdi.

"Esto es un remake de 1976, vamos a desembocar en eso. Esto termina mal. En la AFI hay militares. Milei no es democrático, sino autoritario. Tampoco es liberal. Está rodeado de gente que no son liberales. No me identifica ninguna de las medidas", dijo el familiar del intelectual argentino del siglo 19.

¿Qué personaje del Nostradamus argentino es Milei?

Durante la entrevista con C5N, Gastón Alberdi mostró a cámara un libro titulado "El testamento profético" del autor Benjamín Solari Parravicini, considerado el "Nostradamus argentino" por sus predicciones que se cumplieron en los últimos siglos.

"La casta es él y el entorno de él. Los mandones son los que están con él. Él es el fantoche", reveló el sobrino pentanieto de Alberdi.

"El Fantoche es la imagen de Javier Milei, es una persona extravagante, mandona, petulante, que va a llegar al poder ", contó el familiar de Alberdi, en relación al libro de Parravicini.

El familiar de Alberdi concluyó que la aparición de Milei en la política y su llegada a la Presidencia fue obra de Parravicini: "Es otra de las profecías que se cumplieron por parte de Benjamín Solari Parravicini".

¿Quién fue Benjamín Solari Parravicini?

Benjamín Solari Parravicini nació el 8 de agosto de 1898 en Buenos Aires. Desde temprana edad, manifestó un destacado talento y una pasión innata por el arte.

En sus años iniciales, presentó sus creaciones en la galería de la Asociación de Amigos del Arte, recibiendo elogios y ovaciones, incluso de figuras prominentes como el entonces presidente de Argentina, Marcelo T. de Alvear. Su virtuosismo lo llevó a exponer sus pinturas en Bélgica, donde ganó una medalla de oro y capturó la atención del Rey Alberto I, quien adquirió una de sus obras.

A la edad de 20 años, Parravicini contó que tenía encuentros con seres sobrenaturales, incluyendo ángeles, duendes y hadas.

¿Qué son las psicografías?