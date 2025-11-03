Terrible profecía de Baba Vanga se convierte en realidad: había anticipado esta tragedia para 2025.

Baba Vanga, la mística búlgara famosa por sus presuntas visiones, ha vuelto a captar la atención pública. Una de sus profecías para el año 2025 ha cobrado relevancia tras recientes acontecimientos que han impactado al mundo.

A lo largo de los años, sus seguidores han atribuido a sus palabras la predicción de múltiples tragedias. Desde desastres naturales hasta conflictos globales, su legado continúa generando interés y controversia.

Recientemente, una nueva coincidencia entre sus anuncios y la realidad ha reavivado el debate. Mientras algunos confían en sus advertencias, otros sostienen que todo depende de la interpretación.

La profecía de Baba Vanga que se dice se cumplió en 2025

En los últimos días, una de las profecías atribuidas a Baba Vanga ha adquirido notable relevancia tras los terremotos ocurridos el 28 de marzo en Myanmar y Tailandia, que resultaron en miles de víctimas. La mística búlgara, quien falleció en 1996, no dejó escritos sobre sus visiones, sin embargo, sus seguidores afirman que predijo un evento catastrófico de esta magnitud para el año 2025.



El sismo más devastador se registró en Myanmar, alcanzando una magnitud de 7,7, lo que provocó la muerte de más de 1.700 personas y ocasionó severos daños en el país, según informes de la BBC.

Baba Vanga: la Nostradamus de los Balcanes y sus predicciones

Conocida como la ‘Nostradamus de los Balcanes', a Baba Vanga se le atribuyen visiones sobre eventos significativos como el 11 de septiembre de 2001, la muerte de la princesa Diana en 1997 y el desastre nuclear de Chernóbil en 1986. A pesar de la ausencia de documentación escrita que respalde sus predicciones, sus seguidores sostienen que transmitió sus visiones de forma oral a personas cercanas, quienes han propagado sus supuestos aciertos a lo largo del tiempo.

Otras predicciones de Baba Vanga para el 2025: