Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 15 de septiembre de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.100,73 pesos colombianos.

Conocé la cotización de este martes, 14 de abril de 2026.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 6.26%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.54%.

El Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas tres sesiones.

En los últimos diez días, el Dólar comenzó al alza, encadenó una racha prolongada de descensos y cerró con un repunte en las tres jornadas finales; el balance general fue levemente bajista y sin días de estabilidad.

La cotización del Dólar hoy sigue una tendencia al alza por tercer día consecutivo. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a los días anteriores, lo que podría estar impulsado por factores económicos favorables.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra o vende dólares solo en bancos y casas de cambio autorizadas y vigiladas por la Superfinanciera. Compara la TRM y comisiones, exige comprobante y evita cambistas informales.

Prefiere transferencias y cuentas a tu nombre para reducir efectivo. Verifica la autenticidad de los billetes y cumple con las normas cambiarias para evitar riesgos y sanciones.