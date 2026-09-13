Los límites de velocidad en la Ciudad de Buenos Aires varían según el tipo de calle y las características de cada vía. Por eso, circular pensando que todas las avenidas permiten la misma velocidad máxima puede llevar a los conductores a cometer una infracción.

La normativa establece diferentes velocidades máximas para avenidas, calles y vías que cuentan con ciclovías, por lo que es fundamental prestar atención a la señalización antes de acelerar.

Cuál es el límite de velocidad en las avenidas de Buenos Aires

Aunque muchos conductores consideran que 60 km/h es el límite general para las avenidas de CABA, existe una excepción importante.

En las avenidas que cuentan con ciclovía, la velocidad máxima permitida es de 50 km/h. Es decir, la presencia de una ciclovía modifica el límite respecto de una avenida que no cuenta con este tipo de infraestructura.

Por eso, circular a 60 km/h en una avenida con ciclovía puede significar superar la velocidad máxima establecida para ese tipo de vía.

Cuál es el límite de velocidad en las avenidas de Buenos Aires.

A qué velocidad se puede circular por las calles de CABA

En el caso de las calles porteñas, el límite también depende de si cuentan o no con una ciclovía.

Avenida: hasta 60 km/h.

Avenida con ciclovía: hasta 50 km/h.

Calle: hasta 40 km/h.

Calle con ciclovía: hasta 30 km/h.

De esta manera, la velocidad máxima puede reducirse cuando existe una ciclovía, por lo que los conductores deben estar atentos a las características de la calle por la que circulan.

Por qué es importante respetar los límites de velocidad

Superar la velocidad máxima establecida puede derivar en una multa de tránsito, además de representar un mayor riesgo para peatones, ciclistas y otros conductores.

En especial, quienes circulan habitualmente por CABA deben recordar que no todas las avenidas tienen el mismo límite de velocidad. Identificar si la vía cuenta con ciclovía es clave para saber cuál es la máxima permitida.

Por eso, antes de acelerar hasta los 60 km/h, los conductores deben observar la vía y verificar si se trata de una avenida con ciclovía, donde el límite baja a 50 km/h.