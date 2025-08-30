Ni vinagre ni detergente: cómo eliminar el óxido de las canillas del baño para siempre
Se viralizó un método para quitar para siempre el óxido en las canillas y cómo hacer para que brillen igual al primer día.
Muchas veces ocurre que el óxido se apodera de muchos elementos y esto se debe a diferentes factores. Sin embargo, existe una manera casera para eliminarlo por completo de las canillas para que vuelvan a estar igual de relucientes que el primer día y es muy sencillo de hacer.
El truco definitivo para quitar el óxido de las canillas
Cuando el óxido se genera en las canillas y no es eliminado a tiempo, comienza a extenderse por toda la superficie al punto tal de cambiar su color original y dejarla, en muchos casos, prácticamente inutilizable.
Este tipo de situaciones es muy recurrente y para combatir por completo al óxido, se viralizó un truco definitivo en la red social TikTok en donde se explicó cómo hacer para sacarlo por completo de las canillas con ingredientes que todos tenemos en casa y que son muy fáciles de conseguir.
Qué se necesita para eliminar el óxido de las canillas
Según se explicó que en el posteo compartido la usuaria @yolandavaquitay, la fórmula secreta para limpiar las canillas del baño y quitar para siempre el óxido que se impregnó en la superficie, se necesitarán tener los siguientes elementos:
- Limón
- Bicarbonato de Sodio
- Un paño de microfibra
- Agua
Con todos estos ingredientes, los cuales son extremadamente sencillos de conseguir se le podrá decir adiós al óxido en las canillas para siempre.
Paso a paso: cómo sacar el óxido de las canillas con este truco
El truco definitivo para eliminar el óxido de una canilla por siempre cuenta con los siguientes pasos, cuyos deben seguirse al pie de la letra para que la solución salga de la mejor manera:
- Lo primero que se debe haceres tener la canilla que se encuentra oxidada totalmente seca. Esto se puede hacer con la ayuda de papel de cocina o algún trapo que pueda ensuciarse con el óxido sin ningún tipo de problemas.
- Hecho esto, se deberá tomar el limón y cortarlo por la mitad. A cada una de las mitades del cítrico se les deberá colocar bicarbonato de sodio hasta que se forme una especie de pasta.
- A partir de ahora comienza el momento de la magia porque es cuando habrá que frotar el limón que tiene el bicarbonato de sodio sobre la canilla o superficie oxidada y dejarlo reposar por entre 5 a 15 minutos.
- Pasado ese tiempo, es importante remover los restos de bicarbonato de la canilla y esto se puede hacer con la ayuda un poco de agua.
- Por último, habrá que pasar el paño de microfibra por la superficie para sacarle el brillo y que la canilla vuelva a estar como nueva.
