Ni vinagre ni detergente: cómo eliminar el óxido de las canillas del baño para siempre

Muchas veces ocurre que el óxido se apodera de muchos elementos y esto se debe a diferentes factores. Sin embargo, existe una manera casera para eliminarlo por completo de las canillas para que vuelvan a estar igual de relucientes que el primer día y es muy sencillo de hacer.

El truco definitivo para quitar el óxido de las canillas

Cuando el óxido se genera en las canillas y no es eliminado a tiempo, comienza a extenderse por toda la superficie al punto tal de cambiar su color original y dejarla, en muchos casos, prácticamente inutilizable.

Este tipo de situaciones es muy recurrente y para combatir por completo al óxido, se viralizó un truco definitivo en la red social TikTok en donde se explicó cómo hacer para sacarlo por completo de las canillas con ingredientes que todos tenemos en casa y que son muy fáciles de conseguir.

Qué se necesita para eliminar el óxido de las canillas

Según se explicó que en el posteo compartido la usuaria @yolandavaquitay, la fórmula secreta para limpiar las canillas del baño y quitar para siempre el óxido que se impregnó en la superficie, se necesitarán tener los siguientes elementos:

Limón

Bicarbonato de Sodio

Un paño de microfibra

Agua

Con todos estos ingredientes, los cuales son extremadamente sencillos de conseguir se le podrá decir adiós al óxido en las canillas para siempre.

Paso a paso: cómo sacar el óxido de las canillas con este truco

El truco definitivo para eliminar el óxido de una canilla por siempre cuenta con los siguientes pasos, cuyos deben seguirse al pie de la letra para que la solución salga de la mejor manera:

Lo primero que se debe haceres tener la canilla que se encuentra oxidada totalmente seca. Esto se puede hacer con la ayuda de papel de cocina o algún trapo que pueda ensuciarse con el óxido sin ningún tipo de problemas.