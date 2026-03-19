El dolor lumbar se convirtió en uno de los problemas de salud más frecuentes, especialmente entre quienes pasan muchas horas sentados o con mala postura. Aunque yoga o pilates suelen ser las más elegidas, especialistas señalan un ejercicio más efectivo para atacar el problema de raíz: una rutina específica de fortalecimiento y movilidad. El enfoque actual apunta a ejercicios simples que trabajan el cuerpo y estabilizan la columna, claves para reducir molestias y prevenir lesiones. Según especialistas en salud deportiva, la principal causa suele ser la debilidad muscular y el sedentarismo. Cuando los músculos del abdomen, la espalda y la cadera no tienen fuerza suficiente, la zona lumbar queda sobrecargada y aparecen las molestias. Existe una rutina simple que puede hacerse en casa y ayuda a aliviar el dolor lumbar si se realiza con constancia. Acostado boca arriba con rodillas flexionadas, consiste en activar abdomen y glúteos para apoyar la espalda contra el suelo. Ayuda a mejorar el control de la zona lumbar y reducir tensiones. A diferencia de los clásicos “crunch”, se realizan de forma lenta y con foco en la técnica. Fortalecen el core, clave para sostener la columna. Un ejercicio clásico de movilidad: llevar una o ambas rodillas hacia el torso. Mejora la flexibilidad y alivia la presión en la zona baja de la espalda. Desde el suelo, inclinar el cuerpo suavemente hacia una pierna. Reduce la rigidez muscular sin forzar la zona lumbar. Activación general del core Disminuyen el riesgo de recaídas y mejoran la postura general. A diferencia del yoga o el pilates (que priorizan la flexibilidad), esta rutina combina movilidad más fuerza y permite: Distintos estudios muestran que el ejercicio regular puede reducir el dolor lumbar y prevenir su reaparición, incluso en casos crónicos. No obstante, uno de los principales problemas es hacer ejercicios sin técnica o abandonar la actividad física. Los especialistas recomiendan empezar de forma progresiva y priorizar la calidad del movimiento. Más allá de la rutina, incorporar hábitos saludables es clave: Incluso actividades simples como caminar de forma regular pueden ayudar a prevenir nuevos episodios de dolor lumbar.