Los trucos caseros de limpieza se volvieron sumamente populares por ser alternativas naturales a los tradicionales químicos. Uno de los más conocidos es el de tirar hielo con vinagre en el inodoro, ya que convierte una tarea tediosa en un ritual de tan solo minutos. En la misma línea, es un hábito ecológico que evita el uso de agentes químicos que dañen el medioambiente. Este truco casero sirve como una forma fácil de mantener limpio el inodoro, ya que el hielo aporta una limpieza mecánica que ayuda a desprender la materia orgánica adherida. Por su parte, el conocido vinagre es un agente que disuelve sarro y depósitos minerales al mismo tiempo que neutraliza los malos olores. Juntos, se convierten en un aliado clave para hacerle frente a un ambiente del hogar que suele acumular mucha suciedad. Los especialistas en trucos caseros lo recomiendan por su doble beneficio: es una opción económica y que no requiere químicos. Además, es simple de aplicar y no necesita grandes esfuerzos. Se aconseja realizar entre 1 y 2 aplicaciones por semana para ayudar a mantener la limpieza. Solo bastará tirar hielo al inodoro hasta que cubra la totalidad del agua para luego tirar vinagre. Se aconseja hacerlo de noche para dejar que el vinagre actúe por largas horas. A la mañana, bastará pasar el cepillo y tirar la cadena.