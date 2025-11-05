Los monumentos forman parte de la historia de la arquitectura y en muchos casos son atractivos turísticos que atraen a miles de visitantes en todo el mundo. Entre los más conocidos se destaca la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, el icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro o la Torre de Pisa en Italia.

Sin embargo, hay una estatua en particular que supera a todas las estatuas y monumentos y es la más alta en todo el mundo. Gracias a los 240 metros que posee, la Estatua de la Unidad, situada en Guyarat, India, es considerada como la de mayor estatura en el planeta.

La Estatua de la Unidad de India es la más alta del mundo

Construida entre 2013 y 2018, la Estatua de la Unidad de India es considerada como el monumento más alto de todo el mundo. Con 182 metros de altura más los 58 que posee el edificio que la sostiene, esta figura en honor a Sardar Vallabhbhai Patel, es uno de los puntos de mayor atracción turística del país asiático.

Inspirada en Sardar Vallabhbhai Patel, el primer viceprimer ministro de India que estuvo en funciones entre 1947 y 1950 y que es considerado el fundador de la “India moderna”, la Estatua de la Unidad representa el sentimiento de patriotismo y orgullo de la nación.

En qué parte de India queda la estatua más alta del mundo

El monumento de bronce demandó 33 meses de construcción hasta que fue inaugurada el 31 de octubre de 2018, día en el que se conmemoró el aniversario 142 de Sardar Vallabhabhai Pater. El escultor que estuvo a cargo de la estatua fue Ram Sutar, conocido como uno de los mejores del país.

La megaobra está ubicada en las cercanías de la presa Sardar Sarovar, en el estado occidental de Gujarat, patria de Modi y Patel. Además, el monumento se encuentra rodeado por las cordilleras de Vindhya y Satpura y da al río Narmada.

Cuánto salió hacer la Estatua de la Unidad de India

El proyecto, iniciado en 2013, llevó un gasto total de 3.050 millones de rupias y tiene una extensión de 20.000 metros cuadrados. Por su parte, trabajaron más de 300 ingenieros y 3000 obreros a lo largo de la etapa de construcción.

Asimismo, la Estatua de la Unidad de India requirió de 70.000 toneladas de cemento, 25.000 toneladas de acero y 12.000 paneles de bronce, elementos que la convierten en la más alta del mundo.