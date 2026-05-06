En una era donde la longevidad es la norma, el verdadero desafío ya dejó de ser “cuánto” vivimos, para pasar a centrarse en “cómo”. Por eso, buscar y sostener actividades físicas amigables con el cuerpo, y efectivas para la salud, se torna una misión cada vez más importante a medida que pasan los años. Si bien caminar a diario es el hábito favorito de los mayores de 60 años para mantenerse activos, la ciencia del deporte es clara: el ejercicio aeróbico por sí solo no basta para garantizar una vejez independiente. Expertos en longevidad y fisiología advierten que para mantener la funcionalidad y evitar la fragilidad, el entrenamiento de fuerza debe ser el pilar fundamental de la rutina semanal. A partir de los 60 años, el cuerpo humano enfrenta un proceso crítico. Según Juan Carlos Colado, catedrático en Ciencias del Deporte, si no se interviene con ejercicios de resistencia, se pierde entre un 1% y un 3% de masa muscular cada año. Este fenómeno, conocido como sarcopenia, tiene consecuencias directas en la vida cotidiana: Como bien señala Colado, fortalecer los músculos en la tercera edad no es una cuestión estética, sino una “necesidad para vivir con autonomía”. La evidencia científica respalda esta postura. Investigaciones lideradas por Casper Sondenbroe, de la Universidad de Copenhague, revelan que el entrenamiento con cargas fortalece el vínculo entre la médula espinal y los músculos. Este tipo de ejercicio actúa como un blindaje que frena la desconexión nerviosa natural que ocurre con el paso del tiempo, protegiendo así la capacidad operativa del cuerpo. Para quienes prefieren evitar los gimnasios tradicionales, existen alternativas eficaces para realizar en el hogar. Los especialistas sugieren una frecuencia de 2 a 3 sesiones semanales. Sonia Leonor, entrenadora experta en adultos mayores, según consignó el sitio Cuerpo Mente, propone ejercicios sencillos utilizando una silla como apoyo para garantizar la seguridad: Aunque lo ideal es generar una “reserva muscular” desde los 40 años, los expertos coinciden en que nunca es tarde. Incluso iniciando a los 70 años, el organismo responde positivamente al estímulo si este es progresivo y adaptado.