El freezer se convirtió en un aliado clave dentro de la cocina moderna. Permite prolongar la vida útil de los alimentos, organizar mejor las compras y evitar que la comida termine en la basura. Sin embargo, la forma en que se almacenan los productos es determinante para mantener su calidad y evitar inconvenientes. No todos los recipientes son adecuados para soportar las bajas temperaturas del congelador. Elegir el envase correcto no solo ayuda a conservar mejor los alimentos, sino que también evita riesgos innecesarios durante el almacenamiento. Uno de los errores más comunes es utilizar frascos de vidrio. Cuando los alimentos se congelan, aumentan su volumen, lo que puede generar presión dentro del recipiente y provocar que el envase se rompa o incluso estalle. Esto no solo implica la pérdida del contenido, sino que también puede generar cortes al intentar retirar los restos del vidrio. Algo similar ocurre con ciertos recipientes de plástico. Aunque son muy utilizados para guardar comida, no todos están preparados para resistir temperaturas extremas. Algunos materiales pueden deteriorarse con el frío o liberar sustancias que afectan la calidad del alimento almacenado. Además, muchos tuppers comunes no sellan completamente el contenido. Esto permite la entrada de aire y puede provocar lo que se conoce como “quemaduras por congelación”, un proceso que altera el sabor, la textura y el aspecto de los alimentos. Para conservar la comida de forma segura, los especialistas recomiendan optar por envases diseñados específicamente para congelación. Entre las alternativas más prácticas se encuentran las bolsas herméticas aptas para freezer, que permiten extraer el aire del interior y proteger mejor los alimentos. Otra opción cada vez más utilizada son los recipientes reutilizables de silicona. Este material resiste bien las bajas temperaturas y no libera sustancias perjudiciales, lo que lo convierte en una alternativa segura para almacenar distintos tipos de alimentos. También se destacan los recipientes de plástico rígido aptos para congelador. Estos envases suelen contar con cierres herméticos que ayudan a preservar mejor el contenido y facilitan la organización dentro del freezer. En el caso de las bebidas, muchos optan por enfriar líquidos en botellas. Sin embargo, esta práctica puede resultar riesgosa si se utilizan envases de vidrio o plástico rígido. Cuando el líquido se congela se expande, lo que puede provocar que la botella se rompa o explote dentro del freezer si no se controla el tiempo de almacenamiento.